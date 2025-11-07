Palatele istorice ale României sunt de vânzare, dar valorează milioane. În Timişoara, mai multe case şi castele recent restaurate atrag interesul investitorilor locali și internaționali. Proprietățile pot fi transformate în hoteluri, birouri sau apartamente exclusiviste. Specialiștii spun că astfel de imobile se vând rapid, în doar câteva luni, în ciuda prețurilor ridicate

În ultimii ani, mai multe clădiri istorice din centrul Timișoarei au fost reabilitate, iar acum proprietarii le scot la vânzare pentru sume ce se ridică la milioane de euro. Adevărate bijuterii arhitecturale, imobilele sunt listate într-un catalog internațional de proprietăți de lux, unde, de regulă, apar castele, conace sau vile.

Casa cu Atlanți, din plin centrul Timişoarei, e cea mai scumpă. A fost restaurată recent, şi poate fi tranformată inclusiv în hotel de lux. Prețul însă nu este trecut în anunţ și este comunicat doar la cerere. 8,8 milioane de euro.

Palatele istorice ale României sunt de vânzare

Un element distinctiv al fațadei clădirii, construită în 1812, îl reprezintă atlanții sculptați, un motiv arhitectural rar întâlnit în România, cu rădăcini în stilul neoclasic european. Clădirea, una dintre cele mai fotografiate din Timișoara, se întinde pe 4.000 de mp și are 85 de camere.

Nu departe, o altă clădire spectaculoasă își caută un nou proprietar. Casa cu Ax de Fier a fost construită la începutul secolului trecut, cu o arhitectură inspirată din stilul Art Nouveau vienez. Imobilul are 57 de camere, 27 de băi și o suprafață de peste 3.000 de mp. Găzduiește în prezent locuințe și spații de birouri.

Astăzi, cladirea, monument istoric de clasă B, e din nou în prim plan. Acum nu frumuseţea sa atrage atenţia, ci preţul cu care se vinde. Aproape 4,5 miliaone de euro.

Daca aveţi 2,8 milioane de euro puteţi deveni propietarui Palatului Marshal. Este descris ca fiind una dintre cele mai rafinate clădiri din Timişoara, un reper al stilului vienez ce dădea identitate oraşului de altădată.

În ciuda prețurilor ridicate, proprietățile sunt foarte căutate pe piața imobiliară de lux.

"O cerere foarte mare pe partea de vest a ţării este de la lanţuri hoteliere deci pretabilă e transformarea acestora ori în spaţii cu altă destinaţie, galerii, muzee, dar pentru clienţii privaţi în principiu transformarea acestora în lanţuri hoteliere", a declarat Cosmin Vermeșan – specialist în imobiliare.

Autoritățile nu își permit astfel de imobile, deși legea le oferă drept de preemțiune, adică prioritate la cumpărare înaintea oricărui investitor privat.

"Cu siguranţă ne-ar plăcea să le putem cumpăra pe toate, dar asta depinde foarte mult de bugetul local", a declarat Paula Romocean – viceprimar Timișoara.

Casele istorice care ajung la investitori prind din nou valoare, spun si reprezentantii Ministerului Culturii, mai ales când sunt restaurate și reintroduse în circuitul economic și urban.

"Da, o să vedem din ce în ce mai des clîdiri istorice care îşi schimbă proprietarul, clădirile care sunt puse în vânzare aproape toate sunt deja reabilitate", a declarat Sorin Predescu – Direcția de Cultură Timiș.

Specialiștii spun că astfel de proprietăți se vând, de regulă, în 3-4 luni.

