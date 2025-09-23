Sute de oameni din judeţul Botoşani au primit ani la rând apă potabilă la discreţie. Răsfăţul e plătit acum de primării, care au datorii uriaşe la operatorul regional, de aproape 3 milioane de lei. Totul pentru că reţelele de apă construite din fonduri proprii sau prin proiecte europene nu au fost preluate de furnizor. Astfel, consumul nu a fost facturat individual.

Ani de zile apa a fost contorizată doar la intrarea în comună, astfel că sătenii au beneficiat de ea fără contracte individuale şi obligaţii de plată. Astfel, facturile restante au ajuns să fie emise direct către primării.

"Ieri erau 2,9 milioane de lei. Suntem în proces de negocierea tranşelor finaciare pe care trebuie să ni le livreze. Cu alte UAT-uri suntem în discuţii în vederea preluării, în orice caz. Aceste sume trebuie stinse", a declarat Alin Cirimpei, director Nova Apa.

"S-a luat hotărârea la nivelul Consiliului Judeţean ca aceste datorii istorice să se închidă, să se facă o reeşalonare. Cum un cetăţean normal merge şi plăteşte în fiecare lună, aşa şi o primărie care are contorizarea la limita de proprietate trebuie să îşi plătească apa consumată de comunitatea sa", spune Constantin Bursuc, vicepreședinte Consiliu Judeţean.

Situația i-a afectat imediat pe cei care s-au bucurat de apa gratuită. În comuna Roma de exemplu, oamenii s-au trezit cu facturi uriaşe. "S-a ajuns la 2000, 2000 şi ceva de lei", spune un localnic.

Localnic: Ei au venit cu conducta până aici, iar eu m-am agăţat de ea, mi-am tras eu apa.

Reporter: Şi v-a zis că aveţi voie?

Localnic: Păi da cum, dacă toata lumea s-a legat.

Edilii recunosc că situația e delicată, dar susţin că au fost presaţi de comunităţi să asigure apă. Între timp, în mai multe comune au început demersurile pentru încheierea contractelor individuale, după ce operatorul regional a sistat alimentarea cu apă în anumite localităţi.

