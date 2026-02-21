Copiii savurează vacanţa de schi până în ultima zi. Pârtiile din staţiunile de munte au fost arhipline astăzi, iar micii schiori au primit bonus şi un strat generos de zăpadă proaspătă.

Cu mic, cu mare, schiorii s-au aşezat la coadă la telecabină, telegondolă şi teleschiurile de la Poiana Braşov. După o jumătate de oră de aşteptare au pornit spre pârtiile cu zăpadă de jumătate de metru.

"Schiez şi stau cu familia.", spune o fetiţă.

"Coada lungă, am luat acum schiurile de la ora 14:00, foarte mulţi bani, însă merită.", spune un băiat.

"Am atins apogeul de când am venit.", adaugă nişte tineri.

"Centru de greutate să fie în faţă, da? Trebuie să ne ferim de ceilalţi, să fim atenţi şi la ei. Nu unim genunchii.", se aude instructorul, în timp ce ţine lecţii copiilor.

La fel de aglomerat a fost şi staţiunea Durău, din Neamţ. O mulţime de copii se pregăteau să încheie şcoala de schi. Printre cursanţi, un băiat de creşă.

Instructor: Cu copiii e mereu plăcut să lucrezi. Îţi trebuie puţină răbdare, dacă le acorzi un pic de încredere şi puţin curaj, ei prind foarte rapid mişcarea.

Reporter: Cât are cel mic?

Instructor: Un an şi 8 luni. Se descurcă foarte bine.

Fetiţă: Am făcut mai multe ture.

Reporter: Şi cum e?

Fetiţă: Fain.

"Pentru mine e prima tură, nu m-am mai dat în viaţa mea pe schiuri şi m-am descurcat şi fără instructor. Am căzut de două ori, bine, încet, nu tare, dar încet, încet m-am învăţat.", menţionează un alt băiat.

Doi DJ au făcut atmosferă pe pârtii, iar copiii şi adulţi au fost provocaţi la concursuri.

"Concursuri cu premii pentru cei mici, dar nu doar pentru ei. Vremea este perfectă pentru schi şi sporturile de iarnă.", explică George Chiriac, administrator pârtie.

Administatorii pârtiilor de schi estimează că sezonul se va prelungi până spre sfârşitul lunii martie.

