Şi-a violat sora de 12 ani şi a obligat-o să trimită pornografie infantilă. Tânărul a fost arestat preventiv

Un tânăr în vârstă de 20 de ani din județul Botoșani este anchetat după ce și-ar fi constrâns sora, în vârstă de 12 ani, să îi trimită imagini și materiale video cu conținut sexual explicit și ar fi întreținut raporturi sexuale cu aceasta. Tânărul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de comiterea infracțiunilor de pornografie infantilă, corupere sexuală a minorului și viol, potrivit News.ro.

"Din probatoriul administrat, până în prezent, a reieşit că, în intervalul cuprins între vara anului 2024 şi vara anului 2025, bărbatul ar fi determinat o victimă, de 12 ani, membră a familiei sale, să producă şi să îi transmită fotografii şi videoclipuri în ipostaze sexuale explicite. De asemenea, în acest context, cel în cauză ar fi trimis către victima minoră mai multe imagini cu conţinut sexual explicit şi, profitând de vulnerabilitatea ei, ar fi întreţinut acte sexuale cu aceasta", au transmis, miercuri, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Botoşani.

Totodată, pe parcursul percheziţiei informatice realizate asupra unui dispozitiv de stocare a datelor aparţinând bărbatului cercetat, au fost descoperite mai multe materiale pornografice cu minori.

Tânărul de 20 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore. El a fost prezentat apoi Tribunalului Botoşani care a decis arestarea sa preventivă pentru 30 de zile, pentru pornografie infantilă, corupere sexuală a minorilor şi viol săvârşit asupra unui minor.

El este fratele fetei de 12 ani.

