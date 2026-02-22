Patru copile din Timiș au picat în plasa mai multor indivizi care au profitat de ele. Șase dintre cei șapte bărbați din rețea au fost reținuți și sunt acuzați de viol, în timp ce ultimul dintre ei este căutat de poliție. Fetele ar fi fost păcălite prin metoda Lover Boy, iar părinții spun că erau drogate și apoi abuzate sexual.

Mascații au descins în casele indivizilor, cu vârste între 21 și 37 de ani, la prima oră a dimineții. Infractorii, unii dintre ei recidiviști - condamnați în trecut pentru proxenetism, aveau aceeași metodă de operare.

"Ancheta arată că, timp de mai multe luni, bărbații ar fi câștigat încrederea adolescentelor, pretinzând că le iubesc. Partidele de amor se consumau prin mașini, prin diferite case ori chiar pe câmp. Cazul a ieșit la iveală în momentul în care mama uneia dintre fete a observat schimbări îngrijorătoare în comportamentul fiicei sale și a alertat poliția" a explicat reporterul Observator Iulia Pop.

Mărturiile părinţilor victimelor: "I-a fost frică"

"Mi-a recunoscut că s-a întâmplat ceva și nu a fost voia ei, dar i-a fost frică să spună treaba asta, că nu știe cum s-a întâmplat. Că ea a plecat pe geam cu anturajul, cu niște fete și nu trebuia să plece și au ajuns la persoana respectivă în imobil, noaptea. Au spus că stau doar acolo la o țigară sau nu știu, foarte puțin, iar individul respectiv i-a oferit băuturi alcoolice și, din câte am înțeles, ceva de tras pe nas, un praf și, la insistențele lui, celelalte fete au plecat și a spus că ea să mai rămână, că o să revină după ea. Și a spus că domnul respectiv a continuat până s-a întâmplat…" a povestit mama unei victime.

Altă copilă, același coșmar. În luna mai a anului trecut, tatăl unei fete a descoperit că adolescenta vorbește prin mesaje cu unul dintre indivizi.

"Am vorbit cu maica-sa, zic băi, tu știi că fata noastră vorbește cu unul cu 18 ani mai mare ca ea? M-am dus la protecția copilului, au venit și ăia, nu s-a luat nicio măsură. Absolut nicio măsură" a povestit tatăl unei victime.

Abia acum asistenții sociali de la Protecția Copilului evaluează familiile victimelor.

"Fetele vor fi incluse în programe de consiliere psihologică și, dacă în urma evaluărilor va reieși că familiile nu se pot îngriji de ele așa cum trebuie, atunci se poate merge până la preluarea lor în sistemul de protecție" a explicat Smaranda Marcu, șef birou DGASPC Timiș.

Unul dintre indivizi fusese eliberat după 5 ani de închisoare pentru proxenetism

Tânărul recidivist a fost eliberat în urmă cu patru luni, după o condamnare de 5 ani de închisoare pentru proxenetism. Oamenii din comunitate sunt șocați.

Vecin: Nu e normal [...] E un copil dintr-o familie pot să spun normală, acum tinerii în ziua de azi...

Reporter: Când îl vedeați pe stradă vă gândeați că e în stare de așa ceva?

Vecin: Nu, nu. Uitați că peste noapte se descoperă unele lucruri care nu credeam că se pot întâmpla în comunitatea noastră.

Șase dintre indivizi au fost reținuți și sunt acum cercetați pentru viol, agresiune sexuală, tentativă de viol asupra unui minor și racolarea minorilor în scopuri sexuale. Al șaptelea este, în continuare, căutat de polițiști.

