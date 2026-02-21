Incendiu la Mănăstirea Strâmba Jiu. Flăcările au cuprins 250 de metri pătrați din acoperiș, dar s-au extins apoi şi la clădirile din jur.

Pompierii gorjeni au intervenit, sâmbătă, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei chilii monahale de la Mănăstirea Strâmba Jiu.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Gorj, Florin Chisim, la fața locului au intervenit cinci autospeciale de stingere cu apă și spumă.

"Incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 250 de metri pătrați. Intervenim pentru localizarea și lichidarea incendiului cu cinci autospeciale de stingere cu apă și spumă. Din fericire, nu sunt înregistrate victime", a precizat Florin Chisim.

Focul a izbucnit într-o chilie, unde avea loc parastasul fostei starețe, decedată cu un an în urmă. Localnicii au încercat să stingă flăcările cu un furtun şi găleţi cu apă până la sosirea pompierilor.

