Parlamentul Ungariei l-a ales marţi pe Andras Baka, fost şef al Curţii Supreme, în funcţia de preşedinte al ţării, informează MTI, citată de Agerpres.

Ungaria are un nou preşedinte. Andras Baka, fost şef al Curţii Supreme, ales de Parlament - Profimedia

Andras Baka, candidatul formaţiunii politice aflată la putere, Partidul Tisza, a fost ales şef al statului cu 140 de voturi pentru şi 6 împotrivă, în cadrul unui vot secret.

Baka va prelua funcţia în a opta zi după anunţarea rezultatului alegerilor

Parlamentul a ales un nou preşedinte după ce mandatul fostului preşedinte Tamas Sulyok s-a încheiat pe 20 iulie, în urma celei de-a 17-a modificări a legii fundamentale.

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Preşedinta Parlamentului, Agnes Forsthoffer, a exercitat între timp prerogativele de şef al statului. Baka va prelua funcţia în a opta zi după anunţarea rezultatului alegerilor.