Fostul director executiv al lui Bayern Munchen, Oliver Kahn, şi-a reînnoit criticile la adresa membrilor conducerii clubului bavarez de fotbal pentru modul în care au gestionat public situaţia de sănătate a lui Jamal Musiala, lăudând în acelaşi timp poziţia exprimată de Joshua Kimmich, care şi-a apărat coechipierul, scrie DPA.

Oliver Kahn îl felicită pe Joshua Kimmich pentru că l-a apărat public pe Musiala - Facebook -Oliver Kahn

''Joshua Kimmich a fost întotdeauna o persoană care a spus ceea ce a gândit'', a afirmat fostul portar al lui Bayern Munchen pentru RTL şi Sky News Sport.

Kahn a spus că a fost important faptul că Joshua Kimmich, căpitanul echipei naţionale a Germaniei, a fost alături de colegul său şi a trimis un mesaj de unitate echipei într-o perioadă delicată.

''A fost un semnal important din partea lui Joshua'', a mai spus fostul căpitan al lui Bayern Munchen.

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Uli Hoeness, preşedintele onorific al lui Bayern Munchen, şi Karl-Heinz Rummenigge, membru în consiliul de conducere al clubului bavarez, au adus în discuţie posibilitatea ca lui Jamal Musiala să i se reducă salariul pe fondul îngrijorărilor legate de starea sa de sănătate. Cei doi oficiali au pus în discuţie, de asemenea, dacă Musiala, 23 de ani, va mai putea reveni la nivelul de performanţă anterior problemelor sale de sănătate.

''Încă nu înţeleg de ce au fost formulate acele declaraţii. Ce s-a reuşit cu aceste declaraţii?'', a mai spus Oliver Kahn.

''Jamal a fost slăbit, a fost afectat până la un anumit punct. Într-un fel, paguba financiară a fost, de asemenea, produsă deja'', a continuat fostul mare jucător al lui Bayern Munchen, care l-a criticat, în urmă cu două săptămâni, pe Uli Hoeness pentru declaraţiile sale publice prin care oficialul a riscat să destabilizeze lotul bavarezilor.

Kahn a apreciat că deşi aceste declaraţii au avut rolul de a pune presiune pe reprezentanţii lui Musiala, aceste lucruri trebuie gestionate într-un cadru privat.

Musiala se confruntă cu aceste probleme de sănătate şi încearcă să revină la forma precedentă din urmă cu aproximativ 18 luni.

Joshua Kimmich a criticat, miercuri seară, după meciul pierdut la Lille, 1-2, în Liga Campionilor, modul în care oficialii clubului au gestionat situaţia lui Musiala şi, totodată, a luat public apărarea colegului său.