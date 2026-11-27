Talentatul pilot la motociclism viteză Marc Marquez se va retrage după ultima cursă din acest sezon competiţional, programată duminică la Valencia, a anunţat, vineri, multiplul campion mondial, transmite Reuters.

Marc Marquez se retrage din MotoGP la finalul sezonului. Anunțul care zguduie lumea motociclismului - Facebook - Marc Marquez

Marquez a cucerit un nou titlu mondial la MotoGP în cursa din weekendul trecut, desfăşurată în Portugalia, egalându-l astfel pe marele Giacomo Agostini în ceea ce priveşte cele opt titluri câştigate.

''Mulţumesc tuturor celor care au făcut parte din această călătorie. Sper că v-a plăcut la fel de mult cum mi-a plăcut mie. Aceasta (etapa din Valencia - n.r.) va fi ultima mea cursă în MotoGP. Împreună am făcut istorie'', a transmis Marquez într-un mesaj video din boxa echipei sale din Valencia.

Marquez, care a câştigat şase titluri cu Honda înainte să facă mutarea la Ducati, şi-a extins iniţial, în iunie, contractul cu echipa italiană până în 2028.

Articolul continuă după reclamă

Colegii săi din echipa Ducati şi fanii spaniolului au fost impresionaţi când au auzit că Marquez va concura pe Circuitul Ricardo Tormo de la Valencia, în ultima sa cursă din carieră.

''Este oficial. Marc Marquez a hotărât să se retragă din MotoGP, iar Marele Premiu de la Valencia din 2026 va fi ultima sa cursă în calitate de pilot profesionist şi alături de Ducati Lenovo'', a transmis, într-un mesaj, echipa spaniolului.