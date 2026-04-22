Cum a pierdut DIICOT bijuteriile de 250.000 de euro ale unei femei din Galaţi

Caz neobişnuit, la Galaţi. O femeie acuză DIICOT că i-a pierdut bijuterii în valoare de 250.000 de euro. Ar fi vorba de ceasuri, brăţări şi cercei, aproape un kilogram de aur. Bunurile au fost confiscate ca garanţie într-un dosar penal. Când femeia a încercat să le recupereze, a constatat că bijuteriile nu mai erau, pentru că altcineva semnase de primire în locul ei.

Doar câteva fotografii vechi îi mai amintesc păgubitei de ceasurile şi bijuteriile pe care le-a avut cândva. A pierdut totul cu 17 ani în urmă, când, într-o dimineaţă, s-a trezit la uşă cu mascaţii de la DIICOT. "Au ridicat bunurile. Toate bijuteriile mele, toate bijuteriile părinţilor mei şi ale fiului meu minor", spune păgubita.

Femeia a fost acuzată de trafic de persoane şi a sfârşit prin a face doi ani şi 4 luni de puşcărie. De bijuterii şi-a amintit în 2022, când, îngropată în datorii, s-a dus să le ridice de la sediul DIICOT. Acolo, însă, a constatat că cineva semnase deja un proces verbal în numele ei şi le ridicase încă din 2009.

"S-a stabilit că într-adevăr semnătura dumneaei pe acel înscris nu îi aparţinea, dar având în vedere că la momentul sesizarii noastre faptele erau deja prescrise nu s-a mai dispus efectuarea urmaririi penale", a explicat Marilena Nedelcu, procuror Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi.

Potrivit avocatei femeii, bijuteriile - aproape un kilogram de aur - au o valoare de 250.000 de euro. "Numai unul dintre ceasuri, dacă ne uităm pe cataloage, acum, la ora actuală, este undeva la 60-70 de mii de euro. Mai e încă unul de 20 de mii de euro", a declarat avocatul păgubitei.

Acum, păgubita îşi caută dreptatea în instanţă. Şi cere ca toţi ofiţerii implicaţi în percheziţii să fie traşi la răspundere.

