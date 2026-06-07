Caz cu multe semne de întrebare în Capitală. Un medic rezident în anul 5 ar fi fost găsit ieri fără viață în toaleta Spitalului Floreasca, după ce intrase în garda de dimineață.

Alarma a fost dată în cursul după-amiezii. Medicul rezident ar fi fost găsit fără viată, iar colegii au început imediat manevrele de resuscitare, însă, din păcate, viața acestuia nu a mai putut fi salvată. Potrivit surselor, cauza mortii ar fi o supradoză autoinjectată.

Gărzile de 24 sau chiar 36 de ore sunt o realitate în spitalele din România

Medicul era apreciat de colegi și nu crease probleme în spital. Lăsa în urmă doi copii mici, ambii cu vârste de până la trei ani. Tragedia readuce în atenție o problemă cunoscută, dar nerezolvată: suprasolicitarea medicilor.

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Gărzile de 24 sau chiar 36 de ore sunt o realitate în spitalele din România, iar lipsa personalului face ca, de multe ori, timpul de odihnă să nu fie respectat. În ultimele două decenii, zeci de medici și-au pierdut viața în timpul gărzii sau imediat după.

Sunt oameni care salvează vieți, dar care, în același timp, lucrează la limita rezistenței fizice și psihice.