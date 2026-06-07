O insulă de vis, complet izolată, este scoasă la licitație în Scoția. Are aproape 36 de hectare

Dacă ați visat vreodată să nu aveți vecini, ei bine acum aveți ocazia să vi se îndeplinească dorința. Singura condiție este să aveți bani. În largul coastelor Scoției, insula Mullagrach va fi scoasă la licitație pe 9 iunie. Pe insulă există chiar și o cabană amenajată pentru locuit, cu dotări ingenios gândite.

O insulă proprie, fără vecini, fără trafic și fără stres. Doar vântul, valurile și întinderea sălbatică a coastei Atlanticului de Nord. Acest vis al celor care vor să se rupă de agitația lumii poate deveni realitate: Mullagrach Island, cea mai nordică dintre celebrele Summer Isles de pe coasta Scoției, este scoasă la vânzare prin licitație, scrie Bild.

Insula are aproape 36 de hectare și va fi licitată pe 9 iunie prin casa imobiliară Savills. Prețul de pornire pare aproape o afacere: aproximativ 405.000 de euro, mai puțin decât costul unei case obișnuite în multe zone din Marea Britanie.

Ce face această insulă atât de specială

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Cel care va cumpăra Mullagrach Island alege liniștea completă a regiunii Highlands din Scoția. În locul zgomotului constant al mașinilor, sunetul zilnic va fi cel al valurilor Atlanticului.

Insula face parte din Rezervația Biosferei Wester Ross și din primul geoparc UNESCO al Scoției. Aici trăiesc numeroase păsări marine, iar în apele din jur pot fi văzute foci, delfini și vidre. De pe plajele stâncoase, golfurile protejate și falezele abrupte pot fi observate chiar și balene mici.

Cabana are aproape tot ce este necesar

Pentru ca natura să poată fi admirată în confort, în centrul insulei se află o mică locuință din lemn, cu acoperiș acoperit cu vegetație, care se integrează perfect în peisaj.

Insula a fost cumpărată în 2006 de un avocat din Londra și soția sa, care și-au propus să protejeze și să îmbunătățească flora și fauna locului.

Elementul principal al proprietății este o cabană ecologică construită în 2014 de specialiștii Northwoods Design. Aceasta dispune de bucătărie, zonă de luat masa, două spații pentru dormit și sobă pe lemne.

Viitorul proprietar poate trăi aproape independent datorită panourilor solare, sistemului de colectare a apei de ploaie și toaletei cu compost. Singurul lucru care trebuie adus separat este apa potabilă.

Cabana este vândută complet mobilată, iar priveliștea prin ferestrele mari este spectaculoasă.

Mhairi Archibald, director adjunct la Savills, spune că există un interes ridicat pentru proprietățile neobișnuite: „Insulele private au avut întotdeauna o atracție specială. Datorită dimensiunii, amplasării și locuinței care poate fi folosită imediat, ne așteptăm la un interes mare pentru Mullagrach înaintea licitației.”

Cum se ajunge pe insulă

Mullagrach face parte din grupul celor aproximativ 20 de insule Summer Isles. De pe continent se poate ajunge în aproximativ 35 de minute cu barca, plecând din Old Dornie.

O variantă mai lungă, dar mai confortabilă, este feribotul din Ullapool, aflat la aproximativ 15 mile marine distanță. Cei care vor o variantă rapidă pot ajunge chiar și cu elicopterul.