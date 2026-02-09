Cum aducea "Pitbull" arme şi muniţie din Turcia şi le vindea în România. Ce sunt "ghost guns"

Percheziţii de amploare într-un dosar penal care vizează introducerea în ţară de arme de foc şi muniţii. Armele, de tipul GHOST GUNS, aduse din Turcia, au fost depozitate în judeţul Dâmboviţa, fiind ulterior comercializate.

Percheziţii în Dâmboviţa într-un dosar de trafic de arme. Cum aducea Pitbull "ghost guns" şi muniţie în ţară - Poliţia Română

"În cursul zilei de azi, 9 februarie 2026, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Secţiei de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, împreună cu cei ai Direcţiei Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din Poliţia Română, efectuează 11 percheziţii domiciliare în judeţul Dâmboviţa într-un dosar având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor şi contrabandă calificată", anunţă, luni, Parchetul General.

Şoferii de TIR, intermediari

Potrivit procurorilor, cercetările vizează activitatea unei persoane fizice poreclită "Pitbull", care ar fi adus în ţară, din Turcia, arme de foc letale şi muniţii pentru arme de foc letale, cu scopul comercializării lor cu sprijinul altor persoane. "După introducerea în ţară, armele au fost depozitate în judeţul Dâmboviţa, fiind vândute ulterior către diverse persoane pe raza aceluiaşi judeţ", au mai transmis procurorii.

Potrivit autorităţilor, armele erau cumpărate de la un turc, care le trimitea în România prin intermediul şoferilor de TIR. Suspecţii vindeau, la rândul lor, armele în ţară.

Ce spune Poliţia

Inspectoratul General al Poliţiei Române a transmis că, în cadrul operaţiunii sunt puse în aplicare trei mandate de aducere emise pe numele unor persoane cercetate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor şi contrabandă calificată.

”Acţiunea vizează documentarea activităţii infracţionale a unui bărbat, de 35 de ani, care, în perioada 2024 - prezent, ar fi deţinut, fără drept, mai multe arme de foc, de tipul GHOST GUNS, susceptibile a fi introduse, în mod ilegal, din Turcia în România”, au precizat poliţiştii.

