Poliţiştii din judeţul Cluj au făcut percheziţii la mai multe firme şi la persoane fizice, într-un dosar de fals care vizează nereguli legate de circuitul unor documente privind decesele unor persoane. Potrivit unor surse, ar fi vorba despre înhumări făcute fără ca decesul să fi fost constatat, în mod legal, de către medici.

Înmormântări făcute fără ca decesul să fi fost constatat legal. Percheziţii în Cluj la mai multe persoane

Ancheta este derulată de poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Cluj, care fac, joi, nouă percheziţii domiciliare în municipiul Cluj-Napoca, într-un dosar penal care vizează infracţiuni de fals.

"Activităţile investigative sunt derulate sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, vizând mai multe societăţi comerciale, precum şi persoane fizice, cercetările fiind efectuate sub aspectul modului de gestionare a unor situaţii privind decesul unor persoane, inclusiv în ceea ce priveşte întocmirea, facilitarea şi circuitul documentelor aferente, precum şi respectarea cadrului legal incident procedurilor de înhumare. Demersurile judiciare au ca scop stabilirea tuturor împrejurărilor relevante şi verificarea modului de implicare a persoanelor angrenate în aceste activităţi, în raport de atribuţiile şi responsabilităţile acestora", transmit reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj.

Surse judiciare au declarat pentru News.ro că ancheta a plecat de la suspiciuni legate de înhumarea unor persoane în cazul cărora decesul nu a fost constatat în mod legal, de către cadre medicale autorizate.

Articolul continuă după reclamă

La descinderi au participat poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale şi investigarea criminalităţii economice, cu suportul operativ al Serviciului Criminalistic, Serviciului pentru Acţiuni Speciale, Grupării de Jandarmi Mobile Cluj-Napoca şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Cluj.

Nicu Tatu Like

Întrebarea zilei Le daţi liber copiilor la tehnologie? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰