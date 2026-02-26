Zeci de tinere din Capitală au fost salvate dintr-o reţea de prostituţie care funcţiona chiar în centrul oraşului, încă din 2018. Unul dintre lideri este actorul Vlad Marinescu, cunoscut pentru rolurile din seriale şi nu numai. Fetelor li se spunea că sunt angajate drept dansatoare într-un club de noapte. În realitate, erau forţate să se prostitueze. Ca să le controleze, proxeneţii le drogau şi le ţineau chiar şi evidenţă: aveau normă de clienţi, iar în cazul în care nu făceau suficienţi bani, erau pedepsite. Toţi liderii grupării sunt acum la audieri.

Afacerea a pornit în 2018, iar printre liderii reţelei se află și actorul Vlad Marinescu, un bărbat de 36 de ani. Sub pretextul unor joburi de hostess sau dansatoare în celebrul club The Buddhist din centrul Capitalei, tinerele erau recrutate online prin anunțuri tentante și cu salarii atractive. Doar că ringul de dans s-a transformat rapid într-o capcană: în spatele cortinei, fetele erau obligate să se prostitueze. Potrivit anchetatorilor, tinerele aveau sarcini clare trasate de Vlad Marinescu şi ceilalţi suspecţi. Acestea trebuiau să servească băuturi alcoolice împreună cu clienţii în barul de aici, din centrul capitalei, iar apoi acestea ajungeau cu ei în camerele private unde aveau loc relaţiile sexuale. Femeile ajungeau să câştige pe noapte până la 2.000 de lei.

Victimele erau alese atent

Victimele erau alese atent: fără familie, fără studii, provenite din medii sărace. Unele dintre ele sufereau chiar de probleme psihice. Gruparea ținea o evidență clară: câți clienți avea fiecare și câți bani aducea. Cine nu atingea "targetul", nu-şi primea banii şi era forţată să accepte şi mai mulți clienți. Ca să facă totul să pară legal, fetele semnau contracte-paravan pentru drepturi de autor. "Din cauza faptului că nu aveam bani, m-am simțit nevoită să mă adaptez situației", spune una dintre victime.

Nimeni nu părea să bănuiască ce se întâmpla în spatele uşilor închise ale clubului. Administratorul blocului unde funcţionează clubul spune că niciodată nu a primit reclamaţii. Pe lângă prostituţie, anchetatorii cred că fetele erau şi drogate. Procurorii DIICOT au folosit un investigator sub acoperire, care a fost de mai multe ori in club pentru a aborda fetele care practicau prostituția. Una dintre victimele care a fost audiata aici, la sediul DIICOT le-a spus anchetatorilor ca a vazut cum alte tinere ar fi fost drogate in timpul petrecerilor. Una dintre ele a ajuns chiar la spital. Substanțele interzise s-ar fi consumat in băile barului, dar si in camerele unde se întreținea relațiile sexuale.

În aproape 8 ani de activitate, afacerea a produs aproape 20 de milioane de lei, aproximativ 4 milioane de euro. Ca să nu bată la ochi, banii ar fi fost "spălați" printr-un circuit bine pus la punct: erau transferaţi în conturile unei fundaţii şi apoi trimişi la alte firme controlate de grup. Într-un final, ajungeau în conturile liderilor ca venituri aparent legale.

