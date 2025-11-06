Unii angajaţi privesc inteligenţa artificială ca pe o oportunitate, în timp ce alţii se tem că noile tehnologii le-ar putea fura locul de muncă. Antena Academy şi Antena Group au organizat în premieră conferinţa dedicată impactului pe care AI-ul îl are asupra profesiilor viitorului. "Piaţa muncii în faţa revoluţiei AI" a reunit lideri de opinie, experţi în resurse umane, tehnologie, educaţie şi psihologie organizaţională, într-un dialog despre transformările profunde din piaţa muncii, în această perioadă delicată.

3 din 10 români se tem că inteligenţa artificială le va lua locul de muncă. În faţa revoluţiei cu tehnologia viitorului, ţine doar de noi să ne adaptăm noilor cerinţe de pe piaţa muncii.

"Oamenii nu au răbdare să se înveţe să lucreze cu inteligenţa artificială, pentru că sunt ocupaţi în joburile de zi cu zi. Este important să privim AI-ul ca pe un colaborator şi cum să vină în ajutorul nostru. Dar ca să vină în ajutorul nostru, trebuie să ne şi cunoaştem foarte bine - ce facem şi cine suntem", a declarat Irina Raicu, specialist AI şi lector Antena Academy.

Cum arată piaţa muncii în faţa revoluţiei AI

"Inteligenţa artificială devine parte din majoritatea joburilor, ceea ce duce la o transformare a acestora. Undeva la 1500 dintr-un total de 25.000 de anunţuri au astfel de cerinţe în acest moment în anunţurile de recrutare", a declarat Raluca Dumitra, marketing officer platformă de recrutare.

Suntem încă în urma multor ţări europene când vine vorba de inteligenţa artificială. Doar 4 din 10 români ştiu să o folosească atunci când merg la muncă, iar 32% dintre aceştia declară că sunt pregătiţi de schimbările pe care le poate aduce inteligenţa artificială. În rest, mai avem de lucrat atât la percepţie, cât şi la tactică.

Să rămânem oameni este, poate, cea mai mare provocare. Între simulările inteligenţei artificiale şi emoţia umană, linia este tot mai fină şi tot mai greu de gestionat.

"Dacă noi am împrumutat conştiinţa şi lăsăm nişte maşinării să gândească pentru noi, asta înseamnă că noi, oamenii, n-o să mai producem idei. E pentru prima dată în istoria muzicii când o piesă făcuta cu AI ajunge cea mai căutată piesă din Shazam România. A reuşit atât de bine să ne citească tiparele, ceea ce ne emoţionează, încât o piesă creată cu AI poate să ne facă să plângem în mometul ăsta", a declarat Mihai Morar, moderator radio.

"Putem să ne folosim de inteligenţa artificială pentru a reduce timpul dedicat research-ului, putem să îmbunătăţim partea de interacţiune cu audienţa noastră. Pe zona de creare de conţinut încă nu a ajuns la nivelul în care să poată să ne înlocuiască. Cred că generăm mult mai bine emoţie şi spunem mult mai bine poveşti noi vs inteligenţa artificială. Şi la glume suntem mai buni!", a declarat Diana Coman, specialist în social media.

La Antena Academy, studenţii învaţă cum să facă faţă inteligenţei artificiale şi cum să o folosească în avantajul lor.

"Pentru toţi cei care îşi doresc un job în viitorul apropiat, se lansează Antena Academy Cariere, o platformă de HR unde toţi absolvenţii noştri vor avea CV-urile extrem de bine făcute şi vor fi foarte bine pregătiţi pentru joburile viiotrului şi nu numai. Vom avea parteneriate cu mai multe companii", a declarat Nadina Câmpean, prezentator şi lector Antena.

Antena Academy este un spaţiu modern, plin de idei, inspiraţie şi inovaţie. Îşi propune să creeze o generaţie nouă de profesionişti, care schimbă perspective, impune trenduri şi inspiră viitorul media.

