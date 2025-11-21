Cum să transformi AI într-un avantaj profesional real

Inteligența artificială nu mai este o promisiune a viitorului, ci o realitate care influențează masiv felul în care lucrăm, învățăm și ne dezvoltăm profesional.

Aceasta a fost una dintre principalele direcții de discuție în cadrul conferinței “Piața muncii în fața revoluției AI”, organizată de Antena Academy și Antena Group, unde lideri din HR, tehnologie și business au analizat impactul transformator al noilor tehnologii.

Printre vocile care au oferit o perspectivă pragmatică și aplicată s-a numărat Raluca Dumitra, Chief Marketing Officer eJobs, cunoscută pentru analiza constantă a tendințelor din piața muncii. Mesajul ei central: „teama de AI nu doar că nu ajută, ci ne ține pe loc într-un moment în care adaptarea este esențială.”

De la teamă la oportunitate în era AI

Potrivit studiul realizat de EJobs, primul pas pentru a transforma anxietatea legată de AI într-un avantaj competitiv este acceptarea faptului că această tehnologie nu va dispărea: „Inteligența artificială este aici să rămână. Trebuie să ne întrebăm ce putem face pentru a ne împrieteni cu ea și ce cursuri sau abilități trebuie să dezvoltăm.”

Această schimbare de mentalitate devine punctul zero pentru orice proces de reskilling sau upskilling.

Reskilling digital, un proces comun între angajat și companie

Transformarea competențelor angajaților nu este un demers care poate veni doar din partea companiilor sau doar din partea angajaților. Este un proces comun, care începe cu conștientizarea nevoii de schimbare. După cum subliniază Raluca Dumitra, este crucială identificarea abilităților necesare viitorului, evaluarea gap-urilor existente și construirea unor programe de training relevante, adaptate fiecărei echipe.

Competențele care contează în era inteligenței artificiale

Dacă AI și competențele digitale au trecut de la “nice to have ”la “must have”, diferența reală o vor face competențele profund umane. Creativitatea, gândirea critică, comunicarea eficientă, reziliența – toate acestea devin esențiale pentru a rămâne relevanți într-o piață în continuă schimbare.

În viziunea Ralucăi Dumitra, cei care vor reuși sunt cei care combină utilizarea tehnologiei cu o identitate profesională ancorată în abilități umane solide.

Adaptarea continuă, cheia succesului profesional

Concluzia este simplă: frica te blochează, adaptarea te propulsează. AI nu este un obstacol, ci un catalizator pentru evoluție. Iar cei care învață rapid, se reinventează constant și își perfecționează competențele, tehnice și umane, vor avea cele mai mari oportunități.

