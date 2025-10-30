Antena Academy și Antena Group, prima conferință dedicată impactului AI asupra profesiilor viitorului

Pe 5 noiembrie 2025, Antena Academy și Antena Group organizează prima conferință dedicată modului în care inteligența artificială schimbă piața muncii – un eveniment adresat specialiştilor din HR, leadership și business.

Pe 5 noiembrie 2025, Antena Academy și Antena Group organizează prima conferință dedicată modului în care inteligența artificială schimbă piața muncii – un eveniment adresat specialiştilor din HR, leadership și business | Antena 1

Sub tema "Piața muncii în fața revoluției AI – Cum schimbă tehnologia rolul oamenilor în mediul profesional", evenimentul aduce în prim-plan o temă esențială pentru viitorul profesiilor și al leadershipului: impactul transformator al inteligenței artificiale asupra pieței muncii. Conferința reunește lideri de opinie, experți în resurse umane, tehnologie, educație și psihologie organizațională.

Piața muncii în fața revoluției AI. Antena Academy și Antena Group organizează prima conferință dedicată impactului inteligenței artificiale asupra profesiilor viitorului

"Prin această inițiativă, Antena Academy își întărește rolul de formator de profesioniști în domeniul media și industriile conexe, dorind să fim în prim-planul discuțiilor despre provocările și oportunitățile aduse de revoluția AI. Ne bucurăm să avem alături de noi profesionişti din domenii diverse, care să ne împărtăşească din experiențele lor, mai ales că această provocare nu este una pur tehnologică, ci şi una umană, iar misiunea noastră este să sprijinim adaptarea inteligentă și responsabilă la această nouă realitate" – Trisi Cristea, preşedinte Antena Academy.

Articolul continuă după reclamă

Conferința aduce pe scenă nume importante din domenii diverse – de la tehnologie și educație, la media și arhitectură:

· Irina Raicu, CEO @Institute for Applied AI & Gautham Vadakkepatt, Marketing Professor @University of Central Florida – "Cum transformă AI carierele: perspective din tech, marketing și publicitate"

· Diana Coman, Specialist Social Media, @profadesocialmedia – "Ne ajută AI să devenim virali?"

· Alexandru Streinu, Prim-Vicepreședinte Uniunea Studenților din România – "Piața muncii 4.0: provocările mediului educațional și rolul tinerilor în redefinirea competențelor"

· Mihai Morar, jurnalist TV, Radio ZU – "Rămâi om și vezi-ți de treaba ta"

· Elena Artene, arhitect & fondator Artema Concept – "Când designul întâlnește inteligența artificială: cum transformă ARTEMA Concept viitorul muncii creative"

· Raluca Dumitra, Chief Marketing Officer eJobs Group – "Reskill, rethink, reboot: de la teamă la oportunitate în era AI"

· Simona Nicolaescu, antreprenor și trainer Dynamic Human Resources – "Cum să devii prieten cu AI-ul: 5 reguli de sănătate emoțională pentru profesioniștii viitorului"

· Andreea Basarabescu, HR Manager Grupul Litera – "Reskilling și cultura învățării continue în era AI"

· Mihnea Costoiu, Rector Universitatea Politehnica din București

Evenimentul va fi moderat de către Nadina Câmpean și Adrian Maniuțiu, pe 5 noiembrie, între orele 10.00 şi 14.00, la Hotel Sheraton Bucureşti, Sala Palladium.

Despre Antena Academy

Antena Academy este platforma de dezvoltare profesională a Antena Group, dedicată formării și perfecționării specialiștilor din media și industriile conexe. Prin cursuri, workshopuri și evenimente tematice, Antena Academy contribuie la pregătirea unei noi generații de profesioniști adaptați schimbărilor rapide din societate și tehnologie.

Antena Academy înseamnă tehnologie de ultimă generație, design inovator, pasiune, creativitate, profesionalism și inteligență artificială.

Întrebarea zilei Credeţi că trebuie continuate demersurile de eliminare a pensiilor speciale? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰