Video Cum au fost îmbinate sportul şi muzica într-un eveniment caritabil din Bucureşti
Cei care se antrenează zilnic ştiu că sportul face echipă bună cu muzica. Aseară, într-o sală de fitness din nordul Capitalei, pasionatele de ciclism s-au convins de asta.
Zeci de femei şi-au dat întânire la evenimentul "Cycling Retro 80's".
Participantele au ales costume de fitness neon şi au reuşit să recreeze atmosfera retro.
Evenimentul colorat şi vibrant a avut și o componentă caritabilă, astfel că accesul s-a făcut pe baza unei donații de mâncare pentru animale.
