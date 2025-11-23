Antena Meniu Search
Video Cum au fost îmbinate sportul şi muzica într-un eveniment caritabil din Bucureşti

Cei care se antrenează zilnic ştiu că sportul face echipă bună cu muzica. Aseară, într-o sală de fitness din nordul Capitalei, pasionatele de ciclism s-au convins de asta.

de Redactia Observator

la 23.11.2025 , 08:26

Zeci de femei şi-au dat întânire la evenimentul "Cycling Retro 80's".

Participantele au ales costume de fitness neon şi au reuşit să recreeze atmosfera retro.

Evenimentul colorat şi vibrant a avut și o componentă caritabilă, astfel că accesul s-a făcut pe baza unei donații de mâncare pentru animale.

