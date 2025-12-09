Antena Meniu Search
Robert Kennedy Jr, ministrul Sănătăţii din administraţia Trump, a impresionat prin forma fizică. Kennedy Jr a reuşit 20 de tracţiuni la bară, la cei 71 de ani ai săi.

Totul a pornit de la o provocare lansată de Sean Duffy, ministrul Transporturilor. Acesta a reuşit 10 tracţiuni şi l-a provocat pe Kennedy Jr. Ministrul Sănătăţii a acceptat propunerea şi a izbutit 20.

Kennedy Jr, un personaj controversat

Robert Kennedy Jr este un promotor al stilului de viaţă sănătos şi al sportului, iar imaginile cu el în timp ce face tracţiuni au venit în sprijinul discursului. Cei care au urmărit clipul l-au lăudat pe oficialul american că este una dintre acele persoane care chiar pune în practică ceea ce susţine la nivel de discurs public.

Kennedy Jr este şi un personaj controversat făcându-se remarcat prin remarcile sale antivacciniste din timpul pandemiei. De asemenea, Kennedy Jr s-a poziţionat şi ca un adversar al industriei pharma, poziţie pe care şi-o menţine şi ca ministru al Sănătăţii. 

