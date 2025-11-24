Ştim deja cu toţii că sportul face minuni pentru cei mici, iar înotul rămâne vedeta activităților preferate de copii. Totuși, odată cu venirea sezonului rece, mulți părinți evită să-i mai ducă pe micuţi la bazine, de teama răcelilor şi a virozelor. Specialiștii îi contrazic însă: tocmai diferența de temperatură dintre apa caldă și aerul rece de afară antrenează imunitatea celor mici şi îi fac mai rezistenţi pe timpul iernii.

Anastasia a ajuns prima dată la bazinul de înot în urmă cu doar două luni. Atunci se ținea timid de colacul de salvare, însă astăzi, micuța este în apă ca un peștișor. Face piruete și acrobații de parcă ar fi în echipa marilor înotători, iar progresul ei este spectaculos.

"Recomandăm pe timp de iarnă. Cred că este mai plăcut decât pe timp de vară. Ne punem sângele în mişcare, muşchii îi antrenăm şi suntem foarte fericiţi", spune mama Anastasiei.

Nu doar că e mai plăcut, dar e și surprinzător de sănătos. Specialiștii spun că trecerea bruscă de la apa caldă a bazinului la aerul rece de afară funcționează ca un antrenament pentru organism: îi întărește imunitatea și îl face mai rezistent în fața virozelor.

"Prin mişcare creştem şi dezvoltăm practic imunitatea. Un copil care face mişcare iarna în apă, îi creşte imunitatea şi nu mai are chiar atâtea probleme ca un copil care este sedentar", spune Gabriel Mocanu, fizioterapeut.

Lista beneficiilor este una impresionantă

"Sunt foarte mulţi copii, care au cifoză, lordoză, deformări ale coloanei vertebrale. Şi atunci, înotul îi relaxează şi le îndreaptă coloana", spune Dănuţ Ariton, instructor de înot.

"La înot se dezvoltă capacitatea respiratorie, reflexele", explică Paul Georgescu, campion olimpic la înot în apă reci.

"E sănătos pentru copii, mai ales că iarna nu au prea multe activități. E benefic, mai ales dacă copilul îşi doreşte".

"Condiţiile sunt foarte bune aici. Copiii au ce învăţa. Există locuri speciale în care poţi să-i îmbraci, să-i usuci şi nu ar fi absolut nicio problemă", spun părinţii.

Specialiștii îi încurajează pe părinți să-i ducă pe cei mici la înot încă din primii ani de viață și să nu întrerupă rutina nici pe timpul iernii.

