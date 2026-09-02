IPJ Olt a transmis precizări cu privire la cazul primarului din comuna Movileni, care a fost amendat și i s-a reținut permisul pentru 3 luni, după ce a depășit viteza legală pentru că se grăbea să ajungă la un incendiu. Miercuri, polițiștii au precizat că vor face verificări interne.

Primar din Olt, lăsat fără permis după ce a fost prins cu 115 km/h în drum spre un incendiu - Shutterstock

Întâmplarea s-a petrecut, sâmbătă. În comuna Miloveni din județul Olt a izbucnit un incendiu de vegetație uscată, la care locuitorii comunei, pompierii SVSU, dar și primarul comunei Miloveni, Ion Sorin Toma, s-au mobilizat rapid pentru a-l încerca să-l stingă. Incendiul a afectat o stână, au ars acareturi, furaje, lemn, iar locuințele aflate în imediata apropiere erau în pericol, potrivit Olt-Alert.

Atunci, primarul din Olt s-a grăbit la incendiu, depășind limita legală de viteză, fiind prins cu 115 km/h, de polițiștii din orașul Pâtcoava. Pentru Olt-Altert, primarul susține că polițiștii au pornit după el cu o mașină fără însemne, dar și că ar fi încercat să-l împierdice să stingă incendiul.

Edilul susține că nu a fost oprit, că a fost urmărit de o mașină „fără însemne” și că polițiștii și-au au continuat procedurile, iar după ce au plecat incendiul încă ardea.

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„Eu nu am fost oprit pe loc de polițiști, m-au lăsat să trec și au pornit după mine. La un moment dat, am observat mașina fără însemne în spatele meu și m-am bucurat, crezând că oamenii legii vin și ei să dea o mână de ajutor la stingerea incendiului. Când colo, ei nu doar că nu ne-au ajutat, dar ne-au și împiedicat în acțiunea noastră”, a declarat Ion Sorin Toma, edilul comunei Miloveni, pentru Olt-Alert.

În urma acestui caz, polițiștii ISU Olt au transmis un punct de vedere oficial, în care susțin că echipajul de poliție nu ar fi încercat să-l împiedice pe primar să stingă incendiul. Reprezentanții Poliției susțin că echipajul a pornit în urmărirea primarului pentru că avea viteză.

Polițiștii care se aflau în control „au înregistrat cu aparatul radar un autoturism care circula cu viteza de 115 km/h, pe un sector de drum unde limita maximă admisă era de 50 km/h”, informează IPJ Olt.

„Întrucât autovehiculul nu a putut fi oprit în condiții de siguranță, polițiștii au procedat la urmărirea acestuia, conducătorul auto oprind după aproximativ 4 kilometri, în afara localității Movileni. În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că autoturismul era condus de un bărbat, în vârstă de 48 de ani, din comuna Movileni.

Acestuia i-a fost adusă la cunoștință abaterea constatată, conducătorul auto declarând verbal că se grăbea să ajungă la un incendiu produs pe raza localității”, informează IPJ Olt, potrivit Mediafax.

Potrivit IPJ Olt, după efectuarea minimelor verificărilor, polițiștii i-au permis acestuia să își continue deplasarea și l-au însoțit până la locul incendiului.

„Precizăm că măsurile privind abaterea rutieră au fost finalizate ulterior, după lichidarea incendiului, la aproximativ o oră de la momentul constatării abaterii”, a transmis IPJ Olt.

Polițiștii IPJ Olt transmit că „afirmațiile potrivit cărora polițiștii l-ar fi oprit din ceea ce făcea sau că l-ar fi împiedicat în acțiunea de stingere a incendiului nu corespund situației de fapt. La momentul aplicării măsurilor contravenționale, incendiul era deja lichidat”.

Totodată, pentru clarificarea tuturor aspectelor privind gestionarea evenimentului, miercuri, conducerea IPJ Olt a precizat că va face verificări prin Biroul Control Intern, urmând ca în funcție de rezultatul verificărilor să fie dispuse măsurile legale care se impun.

În ceea ce privește incendiul, IPJ Olt precizează că marți, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere, pentru stabilirea situației de fapt și identificarea făptașului.