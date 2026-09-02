Probleme cu apa caldă la 1.400 de blocuri din Capitală. CET Sud intră în revizie

Primăria Capitalei anunţă că în această perioadă se desfăşoară revizia de vară la CET Sud, iar din acest motiv furnizarea apei calde este deficitară la 1.395 de blocuri.

Mentenanţa se face anual de către ELCEN, fiind o procedură tehnică obligatorie încă de la apariţia reţelei moderne, informează PMB, miercuri, pe pagina sa de Facebook. De asemenea, astfel de revizii ale sistemului centralizat de termoficare se realizează de peste 60 de ani.

Din 7 septembrie, ELCEN reporneşte şi CET Griviţa

"Din cauza opririi CET Sud, 1.395 de blocuri, din cele aproape 10.000, câte sunt în Bucureşti, au furnizarea apei calde deficitară. Este furnizată ocolit, de la CET Progresul. Presiune există, dar slabă. Cel mai afectat este Cartierul Titan, din Sectorul 3. Termenul estimat pentru revenirea la parametri normali este 18 septembrie", transmite sursa citată.

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Din 7 septembrie, ELCEN reporneşte şi CET Griviţa, care va prelua o parte din necesarul Sectorului 1. Astfel, se vor îmbunătăţi şi parametrii de furnizare pentru Sectoarele 5 şi 6, menţionează PMB.

"Verificările şi reparaţiile ample la cazane, conducte şi echipamente complexe previn avariile majore şi pierderile de căldură din perioada rece, când sistemul funcţionează la capacitate maximă. Echipamentele industriale mari au nevoie de opriri complete pentru curăţare, suduri, înlocuirea pieselor uzate şi teste de presiune, operaţiuni care nu se pot face în timpul funcţionării normale", se mai arată în postare.