Mai multe controale au fost făcute azi-noapte la restaurantul hotelului de 3 stele din staţiunea Saturn unde 58 de turişti, dintre care 11 minorişi o gravidă, au avut simptome severe de toxiinfecție imediat după ce au luat masa. Iar concluziile sunt că e un miracol că oamenii s-au îmbolnăvit abia acum. Doi copii şi patru adulţi au fost internați, iar mai mulţi turişti au decis să părăsească hotelul în mijlocul nopţii. DSP a recoltat probe din restaurant şi a demarat o anchetă epidemiologică. Încă se aşteaptă rezultatele.

Atât ANSVSA, cât şi OPC au făcut verificări azi-noapte în restaurantul care - culmea - mai fusese sancţionat în urmă cu 3 zile pentru nereguli. Şi acum inspectorii au găsit multe probleme, au aplicat sancţiuni în valoare totală de 117.000 de lei şi au dispus oprirea temporară a acestuia.

Potrivit reprezentanţilor hotelului Neko, în momentul în care a fost semnalată situaţia se aflau în unitate aproximativ 700 de turişti.

Dintre aceştia, 58 de persoane au solicitat evaluare şi îngrijiri medicale. Patru adulţi şi doi copii au fost transportaţi la spital pentru investigaţii suplimentare, iar în prezent, potrivit hotelului, două persoane mai sunt internate.

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"Regretăm situaţia creată şi suntem alături de persoanele care au avut nevoie de îngrijiri medicale", au transmis reprezentanţii unităţii.

Blocul alimentar a fost închis temporar

Conducerea hotelului precizează că blocul alimentar nu mai funcţionează în acest moment, în urma măsurilor dispuse de autorităţi.

DSP şi DSV desfăşoară verificări şi o anchetă pentru a stabili cauza exactă a situaţiei. În schimb, activitatea de cazare continuă.

"Hotelul rămâne deschis, activitatea unităţii continuând în condiţiile şi cu respectarea măsurilor dispuse de autorităţi", se arată în punctul de vedere transmis de hotel Neko.

Reprezentanţii unităţii susţin că pun la dispoziţia autorităţilor toate informaţiile şi documentele necesare anchetei şi aşteaptă rezultatele probelor şi analizelor efectuate în blocul alimentar.

Hotelul spune că a oferit restituirea integrală a banilor unui grup de turişti

În comunicatul transmis, reprezentanţii hotelului Neko fac referire şi la grupul care a formulat sesizarea. Potrivit conducerii unităţii, turiştii respectivi sunt în continuare cazaţi în hotel.

Hotelul susţine că le-a oferit restituirea integrală a contravalorii sejurului, astfel încât aceştia să îşi poată continua vacanţa într-o altă locaţie, cu solicitarea de a părăsi unitatea.

Potrivit reprezentanţilor hotelului, grupul ar fi refuzat propunerea şi ar fi ales să rămână până la data programată pentru check-out.

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Conducerea hotelului susţine că nu au mai existat situaţii similare în acest sezon

Reprezentanţii hotelului Neko afirmă că, pe parcursul sezonului, unitatea a găzduit numeroase grupuri, inclusiv cluburi sportive formate din copii şi sportivi, alături de părinţi şi însoţitori, fără să fie înregistrate incidente medicale similare.

Conducerea hotelului îi îndeamnă pe turiştii care sunt deja cazaţi să îşi continue sejurul şi precizează că rezultatele oficiale ale verificărilor DSP şi DSV vor fi cele care vor stabili cauza îmbolnăvirilor.

"Înțelegem îngrijorarea pe care un astfel de eveniment o poate genera. Tocmai de aceea, colaborăm pe deplin cu autoritățile și punem la dispoziția acestora toate informațiile și documentele necesare pentru desfășurarea verificărilor. Încurajăm oaspeții deja cazați să își continue sejurul cu încredere, urmând ca rezultatele verificărilor oficiale ale DSP și DSV să stabilească în mod obiectiv cauza celor întâmplate. Imediat ce vom primi rezultatele probelor și analizelor efectuate în blocul alimentar, vom reveni public cu toate informațiile relevante și cu concluziile comunicate de autoritățile competente", au transmis reprezentanţii hotelului Neko din Saturn.