Descoperire tragică în lacul Secu, lângă Reșița. Un bărbat și o femeie au fost găsiți înecaţi

O femeie şi un bărbat au fost găsiţi înecaţi în lacul de acumulare Secu, din apropierea municipiului Reşiţa. Pompieri de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al judeţului Caraş-Severin, dar şi scafandri au intervenit pentru scoaterea trupurilor din apă. Deocamdată, nu se cunosc împrejurările în care au murit cele două persoane.

Pompierii au intervenit pentru extragerea a două persoane înecate în lacul de acumulare Secu din apropierea municipiului Reșița, au informat, miercuri, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Caraș-Severin.

Potrivit sursei citate, cele două persoane decedate sunt un bărbat și o femeie.

'Pompierii din cadrul ISU 'Semenic' al județului Caraș-Severin au fost solicitați ieri (marți - n.r.), prin apel la numărul unic de urgență 112, să intervină pentru căutarea și degajarea unei persoane posibil înecate în apele lacului de acumulare Secu, din apropierea municipiului Reșița. La locul indicat s-a deplasat de urgență un echipaj din cadrul Detașamentului de Pompieri Reșița, dotat cu o barcă de salvare. Pompierii au extras din apă o victimă și au predat-o autorităților competente. Ulterior, la solicitarea Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin, din cauză că exista suspiciunea existenței unei a doua persoane în apele lacului, a fost trimis la fața locului și echipajul de scafandri. În urma acțiunilor de căutare efectuate de scafandri, ipoteza s-a confirmat, fiind găsită și extrasă o a doua victimă', a transmis ISU Caraș-Severin.

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Cauzele și circumstanțele exacte ale producerii evenimentului sunt cercetate de organele abilitate.