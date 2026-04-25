Într-o piață invadată de produse cosmetice contrafăcute, autoritățile vin cu o soluție: coduri QR pe ambalaje, care să le permită clienților să verifice rapid ce cumpără. Etichetele vor fi completate de unele digitale. Astfel, printr-o simplă scanare, clienții vor putea afla lista completă de ingrediente, modul de utilizare și eventualele riscuri ale produsului.

Odată cu scanarea codului QR, consumatorii vor ajunge pe o pagină dedicată produsului. Acolo vor găsi informaţii pe larg, mult mai ușor de citit decât pe ambalajele mici. Unele companii au implementat în avans modificarea.

"Pentru România avem un site dedicat în limba română. Află informaţii cu privire la ingredientele care se găsesc în produsul respectiv cu privire la modul de utilizare, în diverse patologii", a declarat Simona Vlad, reprezentant companie cosmetice.

"Mi se pare o iniţiativă bună. Ar trebui să fie aplicată peste tot. Mă uit să nu aibă prea mult alcool, să nu fie parfumate. Tenul poate să fie iritat. Nu o să-mi cumpăr produse de pe site-uri dubioase, sunt multe produse contrafăcute. Pentru persoanele care folosesc şi ştiu că sunt alergice e foarte bine. Pot să spun din punctul de vedere al fiicei mele care se uită să vadă ingredientele. Nu cumpără decât cele recomandate de medicul dermatolog", spun clientele.

Măsura vine într-un moment în care piața este tot mai greu de controlat. Potrivit estimărilor, aproximativ 1 din 10 produse cosmetice vândute în Uniunea Europeană este contrafăcut, iar pierderile depășesc 4 miliarde de euro pe an. Cele mai multe ajung la clienți prin achiziţie online sau prin vânzători neautorizați.

"Riscurile pot fi majore, mai ales dacă discutăm de produsele contrafăcute. Nu se ştie care e modalitatea de punere a lor pe piaţă. Pot să apară diverse afecţiuni la nivelul tenului, putem dezechilibra microbiota", explică Oana Ivan, specialist skincare.

"Să nu le luăm de pe online sau de la persoane neautorizate pentru că mai există grupuri pe care se vând aceste produse. Categoric să nu fie desfăcut. Să fie închisă cutia, să vedem că produsul nu e alterat", a declarat Cristina Soare, medic dermatolog.

În paralel, şi Uniunea Europeană cere mai multă transparență în ceea ce privește ingredientele cosmeticelor. "N-o să mai fie doar 26 de alergeni trecuţi pe etichetă, o să fie în jur de 80. O să fie mai specific trecuţi. Reglementarea va fi foarte bună pentru persoanele care au reacţii la anumite ingrediente - de tip dermatită de contact, eczemă", a mai explicat Cristina Soare.

Regulile UE ar trebui să se aplice de la 1 iulie. Asta în timp ce propunerea privind etichetele digitale va fi dezbătută de Camera Deputaților.

