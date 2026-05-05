Doi români, arestați după ce au furat cosmetice de aproape un milion de euro de la gigantul L'Oreal

O rețea de hoți din care fac parte și români a fost destructurată în Europa. Indivizii sunt acuzați că au furat cosmetice în valoare de 975.000 euro de la gigantul L'Oreal. Doi dintre membri au fost prinși în timp ce tranzitau Italia, iar pe numele unui al treilea a fost emis un mandat.

Doi români, arestați după ce au furat cosmetice de un milion de euro de la gigantul L'Oreal

Gruparea de hoți, din care făceau parte și români, a intrat în atenția autorităților din Franța, care au transmis mai departe partenerilor europeni. Indivizii au dat lovituri care au ajuns să le aducă uriașa sumă de 975.000 euro. Ei au furat cosmetice de la cunoscutul producător L'Oreal. Unii dintre ei au fost prinși în timp ce transportau marfa în Italia cu un camion înmatriculat în România.

Doi dintre români au fost plasați în arest la domiciliu. Unul dintre ei, notează DIICOT, este cercetat și într-o altă cauză penală în urma unui incident care a avut loc pe teritoriul României.

Ce spune Poliția

Articolul continuă după reclamă

La data de 28 aprilie 2026, polițiști ai Direcției Investigații Criminale din Inspectoratul General al Poliției Române, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară în județele Cluj și Maramureș, în baza unui Ordin European de Anchetă emis de autoritățile din Franța, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, furt calificat cu consecințe deosebit de grave și tăinuire.

Din probatoriul administrat de Tribunalul Judiciar din Rodez a reieșit faptul că patru persoane, cetățeni români, ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată în scopul obținerii unor importante sume de bani din deturnarea unor transporturi de mărfuri și însușirea în mod fraudulos a bunurilor aflate în acestea.

Astfel, în seara de 26 septembrie 2024, conducătorul unui autotren, al unei societăți înmatriculate în România, ce ar fi transportat produse cosmetice ale unei cunoscute firme franceze de profil, ar fi parcat într-o stație de repaus situată pe Autostrada A75 (Franța), în cursul zilei următoare constatând dispariția unei părți importante din încărcătură.

Ulterior, marfa sustrasă, în valoare de aproximativ 975.000 de euro, ar fi fost identificată pe teritoriul Italiei, în timp ce ar fi fost transbordată, de doi dintre membrii grupului infracțional organizat, între două mijloace de transport, aparținând aceleiași firme din România.

Față de aceștia, magistrații francezi au dispus măsura arestului la domiciliu.

În urma perchezițiilor efectuate, au fost descoperite și ridicate dispozitive de stocare a datelor, precum și alte mijloace de probă.

Au fost puse în aplicare mandate europene de arestare emise pe numele altor doi membri ai grupării de criminalitate organizată, față de unul dintre aceștia, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel Cluj dispunând arestarea preventivă.

Cu privire la cel de al doilea membru, solicitarea a fost respinsă, acesta fiind cercetat, într-o altă cauză penală, pe teritoriul României.

Acțiunea a fost realizată cu sprijinul polițiștilor Serviciului de Investigații Criminale din Inspectoratul de Poliție Județean Cluj și ai Serviciului de Investigații Criminale din Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș.

La activități au participat judecătorul de instrucție, ce instrumentează cauza, trei reprezentanți ai Jandarmeriei Franceze, precum și doi ofițeri de legătură de la Ambasada Franței la București.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că euro va depăşi pragul de 5,2 lei până la sfârşitul zilei? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰