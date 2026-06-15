Generalul Dorin Toma, fost comandant al Comandamentului Diviziei Multinaţionale Sud-Est a NATO, afirmă că a primit "cu multă surprindere" vestea desemnării lui Adrian Veştea şi acuză "dezinteresul şi managementul defectuos" al instituţiilor conduse de acesta în perioada în care militarii români şi trupele NATO aveau nevoie de acces mai bun spre baza de la Cincu.

Fost general NATO, atac dur după desemnarea lui Adrian Veştea ca premier: Dezinteres şi management defectuos - Facebook/ Dorin Toma

Potrivit generalului, proiectul de demolare şi construire a noului pod peste râul Olt, în zona localităţii Voila, aflat în responsabilitatea Consiliului Judeţean Braşov şi finanţat prin PNDL, "a trenat mai bine de patru ani", în special din cauza blocajelor birocratice.

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În tot acest timp, susţine Dorin Toma, convoaiele militare au fost obligate să folosească rute ocolitoare, neamenajate pentru transporturi grele. Convoaiele ar fi circulat prin judeţul Sibiu sau pe trasee secundare din Ţara Făgăraşului, ceea ce ar fi dus la costuri logistice şi financiare mari pentru partenerii NATO, dar şi la întârzieri importante.

Generalul spune că echipamentele grele ale NATO, inclusiv tancurile Leclerc ale armatei franceze, nu au putut folosi traseul improvizat prin zona barajului hidrocentralei, din cauza restricţiilor severe de tonaj, fiind nevoite să ocolească zeci sau chiar sute de kilometri.

"S-au elaborat doar planuri şi documentaţii tehnice"

Dorin Toma mai susţine că DJ 104 ar fi trebuit consolidat şi modernizat pentru a permite tranzitul convoaielor grele spre Cincu, însă proiectele nu s-au concretizat. "S-au elaborat doar planuri şi documentaţii tehnice", afirmă generalul.

Acesta critică şi faptul că noua autostradă Sibiu-Făgăraş nu ar avea prevăzut un nod de legătură în zona respectivă, care să permită deplasarea rapidă a trupelor NATO către şi dinspre facilităţile militare.

Ambasadorii Franţei, Belgiei şi Luxemburgului ar fi intervenit la Guvern

Generalul mai spune că, pentru pregătirea exerciţiilor NATO Dacian Spring 25 şi Dacian Fall 25, au fost făcute numeroase demersuri către autorităţile centrale şi locale pentru amenajarea unor drumuri comunale şi podeţe din judeţele Braşov şi Sibiu.

Potrivit acestuia, MApN ar fi transmis, timp de zece luni, scrisori repetate către Ministerul Dezvoltării pentru urgentarea procedurilor, însă proiectele ar fi rămas blocate în faza de avizare. Situaţia ar fi fost atât de gravă, susţine Toma, încât ambasadorii Franţei, Belgiei şi Luxemburgului au intervenit oficial pe lângă Guvernul României pentru repararea de urgenţă a infrastructurii.

Acuzaţii privind lipsa de interes

În postarea sa, Dorin Toma afirmă că, deşi autorităţile promit investiţii pentru militarii NATO sau americani, aliaţii ajung să îşi asigure singuri resursele logistice şi financiare necesare dezvoltării facilităţilor.

"Nu este suficient să construieşti autostrăzi dacă nu dezvolţi infrastructura secundară care să asigure efectiv mobilitatea militară", susţine generalul.

În final, acesta lansează o acuzaţie dură la adresa autorităţilor române, despre care spune că, prin lipsa de interes a unor responsabili care au avut "şi autoritatea, şi fondurile necesare", ajung să "saboteze, în fapt, efortul colectiv de implementare a planurilor NATO şi a celor naţionale".

Adrian Veştea a fost desemnat duminică premier de preşedintele Nicuşor Dan, după ce Eugen Tomac şi-a depus mandatul. Veştea are la dispoziţie 10 zile pentru a forma un guvern şi pentru a obţine votul de încredere al Parlamentului.