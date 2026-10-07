Dronele care ajung tot mai aproape de graniţele noastre, mesajele RO-Alert din miez de noapte şi avioanele de luptă ridicate de la sol ne arată că războiul de la graniţă nu mai pare chiar atât de departe precum credeam. Acum, deşi oficialii au negat că ar exista vreo legătură între context şi exerciţiile din teren, România trebuie oricum să verifice cât de pregătiţi suntem pentru o situaţie de criză. Aproape 10.000 de rezervişti din Bucureşti şi Ilfov sunt chemaţi, în aceste zile, la unităţile militare pentru antrenamente.

Media de vârstă a rezerviștilor chemați la acest exercițiu este undeva în jurul la 50 de ani. Sunt oameni care în viața de zi cu zi au alte meserii, iar acum, pentru o zi, îmbracă din nou uniforma militară.

În poligonul Domnești primesc armamentul, își reamintesc procedurile, trec prin exerciții de instrucție și ajung apoi pe linia de tragere unde folosesc muniție de război. Pentru unii dintre ei au trecut ani buni, chiar zeci de ani, de când au mai pus mâna pe o armă. Aproximativ 10.000 de rezerviști din București și Ilfov sunt chemați în această perioadă.

Nu vin toți în același loc și nici nu rămân foarte mult la cazarmă. Fiecare se prezintă la unitatea militară la care este repartizat, iar programul durează pentru fiecare rezervist, în parte, o singură zi. Este practic un test la scară mare.

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Armata verifică dacă oamenii din rezerva de mobilizare pot fi chemați, echipați și readuși într-o structură militară. Și foarte important, dacă mai pot îndeplini funcțiile pentru care sunt trecuți în planurile de mobilizare. Oficialii insistă că exercițiul nu are legătură cu războiul din Ucraina și că astfel de verificări sunt planificate periodic.

MOBEX nu înseamnă că acești oameni sunt mobilizați pentru război, ci că armata verifică acum dacă sistemul ar funcționa într-o situație reală. Rezerva actuală îmbătrânește, iar armata încearcă să aducă generații noi în sistem. Una dintre soluții este programul așa-numitei armate de voluntari, prin care tinerii ar urma să facă patru luni de pregătire militară, pentru care ar fi plătiți cu aproximativ 20.000 de lei la final.

Programul este prevăzut de lege, însă, după cum spunea chiar comandantul acestui exercițiu, MOBEX încă nu poate începe pentru că nu au fost adoptate toate actele necesare a aplicării lui din cauza crizei guvernamentale.