Video TikTokerul Adonis susţine că Darian Ion a fost rasist şi l-a scuipat. "M-a implorat să îi dau bani"

Scene violente cu personaje controversate în centrul Bucureştiului! Un influencer american a fost reţinut de poliţişti după ce l-a bătut pe fratele tânărului care a murit în casa dealerului de droguri al lui Vlad Pascu. Dus cu maşina acasă de poliţie după audieri, victima a profitat de ocazie să facă o postare pe Instagram.

de Denisa Dicu

la 20.02.2026 , 19:30

Scandalul a avut loc la Piaţa Romană, una dintre cele mai aglomerate zone din Bucureşti. Tânărul a intervenit în live-ul pe care îl făcea influencerul american Adonis şi a fost doborât de acesta cu lovitură puternică.

Martoră: Ce ai făcut? De ce ai făcut asta?

Adonis: Sună la Poliţie!

Martorii speriaţi au reuşit să intervină între cei doi, după ce victima a rămas nemişcată pe asfalt. Tot ei au sunat şi la 112. Tânărul de 20 de ani a primit îngrijiri medicale chiar aici, pentru că a refuzat să meargă la spital. Poliţiştii i-au dus pe amândoi la secţia 1 pentru audieri.

Cine este influencerul implicat în scandal

Agresorul în vârstă de 33 de ani este un influencer stabilit de câţiva ani la Bucureşti care are peste un milion de urmăritori pe Instagram şi TikTok. Adonis s-a postat frecvent cu artişti români. Audiat de poliţişti, s-a declarat victimă în conflictul cu fratele tânărului mort după o supradoză.

"Când cineva vine la tine agresiv, este rasist sau are probleme cu oamenii de culoare, te scuipă în faţă şi te ataca de mai multe ori şi încearcă să escaladeze conflictul, când tu încerci să te aperi, vrei să te protejezi. M-a implorat să-i dau bani, iar când l-am refuzat, m-a atacat", a explicat Adonis, TikToker american.

Băiatul lovit de american este fratele tânărului care a murit în casa dealerului de droguri Maru. Acum, după ce a fost bătut de american, s-a filmat în maşina de poliţie şi a povestit incidentul pe internet.

Măsurile luate împotriva TikTokerului Adonis

"Adonis ăla, fraierul ăla, a făcut fix ce am vrut. Asta se întâmplă, frate, dacă nu ştii cum funcţionează România", a transmis Darian Ion, victima bătăii.

TikTokerul american Adonis a primit arest la domiciliu şi va fi monitorizat cu brăţară electronică, potrivit informaţiilor din anchetă.

