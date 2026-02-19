Raed Arafat şi-a cerut scuze pentru mesajul Ro-Alert trimis la 4 dimineaţa: "Solicităm înțelegere"

Raed Arafat explică de ce a fost trimis mesajul RO-ALERT în miez de noapte și anunță că se lucrează la un semnal sonor mai puțin intruziv pentru alertele nocturne.

Mesajul RO-ALERT emis de ISU București-Ilfov în cursul nopții a stârnit numeroase comentarii negative pe rețelele sociale.

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a intervenit public pentru a clarifica situația. Alerta a fost transmisă în baza codului roșu de intemperii, conform unei proceduri aprobate, fără a fi necesare aprobări suplimentare. Ora transmiterii era una limită, când o parte dintre locuitori se pregăteau să plece la muncă sau se aflau deja pe străzi.

"Văzând comentariile referitoare la mesajul RO-ALERT emis de ISU B-IF în cursul nopții, doresc să clarific unele aspecte. RO-ALERT se transmite atunci când este emis cod roșu de intemperii, în baza unei proceduri aprobate. Ora la care a fost transmis mesajul era una limită, în care o parte dintre locuitori plecau sau se pregăteau să plece la muncă. Este dificil să spui că nu vrei să deranjezi, fără a ține cont de persoanele care nu se află în locuințe, care circulă pe străzi sau urmează să plece la serviciu.

Mesajele RO-ALERT se transmit pe baza informărilor primite de la ANM și sunt emise la nivelul dispeceratului, fără a fi necesare aprobări suplimentare. Codul roșu de ninsori și viscol presupune fenomene periculoase, precum copaci căzuți, cabluri electrice rupte, obiecte desprinse sau alte riscuri majore pentru populație. Înțelegem situația și ne cerem scuze pentru disconfortul creat unor persoane, însă solicităm înțelegere, deoarece alertele sunt transmise pentru protejarea celor care sunt sau pot fi expuși riscurilor", spune Raed Arafat.

Codul roșu de ninsori și viscol nu este o simplă formalitate. El presupune fenomene cu adevărat periculoase pentru populație: copaci căzuți, cabluri electrice rupte, obiecte desprinse și alte riscuri majore. Arafat a subliniat că nu există posibilitatea tehnică de a alerta doar persoanele aflate în stradă, fără a le trezi și pe cele aflate în siguranță în locuințe.

"Nu există posibilitatea de a separa, într-o zonă aflată sub incidența codului roșu, persoanele aflate în siguranță în locuințe de cele care sunt sau urmează să fie expuse, fără a cunoaște situația reală", continuă Raed Arafat, şeful DSU.

Unul dintre cele mai frecvente reproșuri aduse sistemului RO-ALERT este sunetul puternic și intruziv al alertelor.

Arafat a recunoscut că sunetul actual este unul standard și nu poate fi modificat în prezent. Există însă demersuri concrete pentru introducerea unui semnal sonor diferențiat, mai puțin intruziv, pentru situațiile care apar pe timpul nopții. Noul semnal ar urma să informeze doar persoanele aflate în risc de expunere, fără a trezi întreaga populație. Implementarea acestui sistem depinde însă de colaborarea cu principalii operatori, respectiv Android și iOS.

"Sunetul emis de RO-ALERT este unul standard și nu poate fi modificat în prezent. Există însă demersuri pentru introducerea unui semnal sonor diferențiat, mai puțin intruziv, pentru situații care apar pe timpul nopții și nu necesită trezirea întregii populații, ci doar informarea persoanelor aflate în risc de expunere. Implementarea acestui lucru depinde de colaborarea cu principalii operatori de sisteme, respectiv Android și iOS. Vom ține populația informată cu privire la demersurile realizate.

Totodată, aș dori, pe această cale, să le mulțumesc tuturor colegilor care au intervenit, din structurile MAI și din structurile celorlalte autorități centrale și locale, dar mai ales vreau să le mulțumesc cetățenilor care au colaborat pe durata perioadei în care ne-am aflat sub incidența codurilor portocaliu și roșu", mai spune Raed Arafat, şeful DSU.

