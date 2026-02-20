Cei peste 200 de bizoni, căprioare şi cerbi morţi la ferma din Cluj au fost lăsaţi să moară de foame, deşi administratorul a încasat de la stat subvenţii de 10 milioane de lei. Organizaţiile pentru salvarea animalelor acuză autorităţile că nu au intervenit la timp şi cer soluţii rapide pentru animalele care au supravieţuit şi sunt în stare gravă.

La patru zile după ce activiştii pentru drepturile animalelor au cerut ajutorul autorităţilor, sesizarea lor s-a transformat în anchetă penală, iar autorităţile trag concluzii.

"Cauza decesului celor 214 animale este în primul rând lipsa de hrană. În ultimii doi ani de zile, aceste animale nu au mai beneficiat nici de vaccinuri, nici de tratamentele corespunzătoare", a declarat Maria Forna, prefectul judeţului Cluj.

Căprioarele şi bizonii au ros şi scoarţa copacilor în încercarea de supravieţui. Autorităţile răspund evaziv la întrebarea de s-a ajuns aici. Inspectorii Direcţiei Sanitar-Veterinare ştiau ce se întâmplă la ferma groazei. Luna trecută au fost în control.

Reporter: Şi DSV-ul ce poate să facă, stă şi se uită prin gard că proprietarul nu vrea să pună în aplicare ceea ce le-aţi zis şi animalele mor de foame? Sau cine putea să facă ceva ca animalele să fie hrănite, înafară de proprietar?

Director DSV: Proprietarul

Reporter: Poliţia când a aflat de caz, acum, săptămâna aceasta? Până acum poliţia nu stia nimic?

Radu-Adrian Moşuţan, şeful IPJ Cluj: Ba Politia stie din 2025, că a fost o sesizare pentru furt de animale şi de aceea ne-am sesizat pentru cele infracţiuni, în urma anchetei desfăşurate.

Ferma de bizoni a fost înfiinţată acum 12 ani şi a încasat în acest timp peste 10 milioane lei de la Agenţia pentru Plăţi în Agricultură. Autorităţile încearcă acum să salveze animalele supravieţuitoare.

"Centrele medicale din zona Gherla-Dej să fie implicate în procesul nostru de tratare şi de intervenţie medicală pe animalele care încă sunt vii, dar sunt în stare gravă", a afirmat Maria Forna, prefectul judeţului Cluj.

Mai multe asociaţii pentru protecţia animalelor au anunţat că sunt dispuse să preia şi să îngrijească bizonii şi căprioarele de la Ferma Groazei.

