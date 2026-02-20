YORIJORI FOOD SRL anunţă retragerea de la comercializare a unor loturi dintr-un produs Topokki, aromă dulce-iute, după ce testele interne au revelat niveluri ridicate de bacterii bacillus cereus.

Produs retras de la vânzare din magazinele coreene din Bucureşti, din cauza unei bacterii periculoase - Sursa: Profimedia

"Consumul produsului este strict descurajat, deoarece un risc pentru sănătate nu poate fi exclus", transmit producătorii.

"YORIJORI FOOD SRL - calitatea produselor noastre şi transparenţa faţă de clienţii noştri sunt priorităţile noastre principale. Prin urmare, din motive de protecţie preventivă a consumatorilor, rechemăm următorul produs: KOREAN STREET HONGDAE RED CHILLI TOPOKKI. Variantă: Topokki, aromă dulce-iute", anunţă compania, într-un mesaj postat pe site-ul ANSVSA.

Compania precizează că sunt vizate loturile 13.02.2027 // 10.03.2027.

Articolul continuă după reclamă

Loturile vizate din Topokki, aromă dulce-iute sunt 13.02.2027 // 10.03.2027

"Testele interne ale produsului menţionat mai sus au revelat niveluri ridicate de bacterii Bacillus cereus. Toxinele Bacillus cereus pot provoca greaţă, vărsături sau diaree. Consumul produsului este strict descurajat, deoarece un risc pentru sănătate nu poate fi exclus", se mai arată în anunţ.

Această rechemare se aplică exclusiv datelor de expirare menţionate mai sus şi BBD: 15.04.2027 (o altă rechemare).

Produsele, comercializate în produsele K-Food din Bucureşti

"Alte date de expirare (loturi) ale produsului şi alte produse ale mărcii KOREAN STREET nu sunt afectate de această rechemare. Clienţii care au achiziţionat produsul afectat îl pot returna, desigur, la comerciantul respectiv", a mai transmis compania YORIJORI FOOD SRL.

Aceasta precizează că produsele se comercializează în magazinele K-Food din Bucureşti.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vorbiţi cu părinţii şi bunicii despre diferenţele dintre generaţii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰