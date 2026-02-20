O femeie din Timiş a murit după ce zidul porţii de la casă s-a prăbușit peste ea
O femeie a murit prinsă sub dărâmături, după ce un zid s-a prăbușit peste ea, într-o localitate din Timiș. Pompierii au intervenit de urgență la fața locului cu echipaje de descarcerare și ambulanță, însă victima nu a mai putut fi salvată.
O femeie a murit, vineri seară, în judeţul Timiş, după ce un zid a căzut peste ea. Din primele informaţii, se pare că este unul dintre zidurile casei sale, dar nu s-a stabilit încă exact cum s-a produs incidentul.
"În aceste momente, pompierii din cadrul Punctului de Lucru Pişchia intervin pentru degajarea unei persoane surprinse sub dărâmaturi (zid prăbuşit) în localitatea Alioş", a transmis a declarat plt. Zorița Mircov, purtător de cuvânt al ISU Timiș.
La locul evenimentului sunt mobilizate o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, precum şi o ambulanţă SAJ.
Medicii ajunşi la faţa locului au constatat decesul bătrânei, în urma prăbuşirii zidului.
Din primele informaţii, se pare că este unul dintre zidurile casei sale, dar nu s-a stabilit încă exact cum s-a produs incidentul.
