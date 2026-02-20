Controverse artistice la Iaşi! O expoziţie în aer liber cu lucrările celor mai buni sculptori români contemporani încântă şi contrariază în acelaşi timp. Eminescu tatuat, timpul care înrobeşte şi singurătatea sunt statuile care îi fac pe trecători să se oprească din drum şi să privească operele admirativ sau critic.

Sculptura care simbolizează singurătatea - "boală" de care suferă peste două milioane şi jumătate de români, este văzută diferit de ieşenii care trec pe lângă ea.

"Sunt foarte frumoase, dar trebuie să le înțelegi", a spus o tânără din Iaşi.

"După mine e o statuie, o mămuie", a precizat un bărbat.

Artă contemporană, între apreciere și respingere

Altă sculptură în bronz, a unui artist care descrie omul prins în roata timpului, primeşte plusuri şi minusuri de la trecători.

"Poate pentru noi, oamenii de rând sunt ciudate, dar pentru cine înțelege arta nu este nimic ciudat", a spus o altă persoană.

"Una aplecată, una așa sus, toate sunt amestecate și nici nu știi cum să le iei", a continuat altcineva.

"Sculptura mea se identifica cu propria mea viață. Rostul meu ăsta este, de a atrage lumea spre sculptură", a declarat Ion Mandrescu, sculptor român.

Controverse și în mediul online

Cele două lucrări amplasate chiar în centrul orașului, în apropiere de Mitropolie au stârnit multe reacții şi în social media:

"Sper să fie temporare."

"Sculpturi demonice cu iz de artă."

"Macabru și oribil."

Chiar de dinainte de a începe evenimentul, una dintre lucrări a fost deja mutată. Prin comentarii în mediul online, oamenii spuneau că nu era potrivită în dreptul Mitropoliei.

Eminescu reinterpretat, în Copou

În Copou, localnicii se opresc în faţa unui Eminescu semi-nud, tatuat cu propriile cuvinte din poezii.

"Ne-a atras atenția, am stat cateva minute, am admirat-o", a precizat o femeie.

"Puțin nelalocul ei, să zicem așa. Nu-l văd pe Eminescu pe care îl știm noi din cărți... să zicem că e modern", a subliniat un localnic.

De ce provoacă arta din spațiul public atâtea reacții

"Spațiul public este un spațiu comun care le aparține, se simt coproprietari și au senzația că amplasarea unor sculpturi le invadează spațiul. Ca să înțelegem mesajul, simbolul avem nevoie să putem să descifrăm și decodificăm sensul", a explicat Romeo Asiminei, sociololog UAIC Iaşi.

Organizatorii spun că tocmai asta şi-au propus. Să înveţe publicul să nu mai fie stânjenit de arta cu care nu este obişnuit.

"Îi așteptăm pe cei care au păreri negative la tururile ghidate pentru a primi explicații și a se familiariza cu acest tip de artă", a transmis Marius Mihai Andrei, manager Ateneu Iaşi.

În urmă cu doi ani același eveniment a adus la Iași "Hidra". Un Lenin care în loc de cap avea 7 tentacule terminate în Trandafiri a creat o adevărată isterie. Scuptura a fost vandalizată și apoi păzită de poliție ca să nu fie distrusă.

