Reacţia lui Donald Trump la decizia Curţii Supreme. Liderul SUA vrea să impună încă o taxă globală de 10%

Preşedintele american Donald Trump a vorbit, vineri, într-o conferinţă de presă, despre modul în care intenţionează să menţină în vigoare taxele vamale, în ciuda hotărârii Curţii Supreme. La exact un an de la învestirea lui Donald Trump, Curtea a stabilit că taxele impuse de preşedintele american în aprilie 2025 sunt ilegale.

"Nu am nevoie să solicit Congresului aprobarea taxelor", a spus Trump, potrivit NBC News şi Sky News, citează News.ro.

"Cu efect imediat", a adăugat el, toate taxele de securitate naţională "vor rămâne în vigoare". "În vigoare şi cu efect deplin", a spus el.

"Astăzi voi semna un ordin de impunere a unei taxe globale de 10% în conformitate cu secţiunea 122, peste taxele normale pe care le percepem deja" a adăugat preşedintele american.

Articolul continuă după reclamă

El a afirmat că aceasta se adaugă "tuturor taxelor de securitate naţională prevăzute în secţiunea 232 şi taxelor existente prevăzute în secţiunea 301".

"De asemenea, iniţiem mai multe anchete în conformitate cu secţiunea 301 şi alte anchete pentru a proteja ţara noastră de practicile comerciale neloiale ale altor ţări şi companii. [...] Am dreptul să distrug comerţul unei ţări, dar nu pot să le impun o mică taxă" a mai spus liderul SUA.

Trump critică decizia Curţii Supreme

Trump a mai declarat că hotărârea Curţii arată că nu are voie să "perceapă niciun dolar de la nicio ţară". El presupune că acest lucru a fost făcut pentru a proteja alte ţări.

El spune însă că are voie să întrerupă orice comerţ sau afaceri sau să impună un embargo asupra unei ţări.

"Cu alte cuvinte, pot distruge comerţul, pot distruge ţara", spune el, adăugând: "Dar nu pot să le percep o mică taxă".

Liderul american spune că interesele străine influenţează Curtea Supremă

Fără a furniza dovezi, Donald Trump a afirmat că interesele străine au influenţat decizia Curţii Supreme.

"Cred că interesele străine sunt reprezentate de oameni care, în opinia mea, au o influenţă nejustificată", a spus el.

"Ei au o influenţă mare asupra Curţii Supreme, fie că este vorba de teamă, respect sau prietenie, nu ştiu. Dar cunosc unele dintre persoanele implicate de cealaltă parte şi nu-mi plac. Cred că sunt nişte nemernici", a adăugat Donald Trump.

Avertismentul liderului SUA

Donald Trump a avertizat ţările care, în opinia sa, au tratat SUA prost că "vor plăti un preţ". "Iar ţările care s-au purtat bine cu noi vor fi tratate foarte bine", a adăugat el.

Preşedintele SUA a mai spus că hotărârea Curţii Supreme înseamnă că „nu mai există nicio îndoială cu privire la taxe”.

"Vom încasa sute de miliarde de dolari", a afirmat Trump.

Curtea Supremă a Statelor Unite a stabilit vineri, la exact un an de la învestirea lui Donald Trump, că o mare parte a taxelor vamale pe care le-a anunţat în aprilie 2025 este ilegală.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vorbiţi cu părinţii şi bunicii despre diferenţele dintre generaţii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰