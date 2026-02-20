Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Salvamontiștii din Poiana Brașov, record de intervenții. Câte cazuri au gestionat într-o singură zi

Salvamontiştii din Poiana Brașov au înregistrat un nou record de intervenţii în acest sezon, după o zi cu 20 de solicitări într-un interval de 24 de ore.

de Redactia Observator

la 20.02.2026 , 21:57
Salvamontiștii din Poiana Brașov, record de intervenții. Câte cazuri au gestionat într-o singură zi - Sursa: Facebook/ Salvamont Brasov - Poiana Brasov

"O nouă zi plină din punct de vedere al accidentelor, cu un nou record pentru acest sezon", au transmis reprezentanţii Serviciului Public Local Salvamont Braşov într-o postare pe Facebook. 

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Vineri, 20 februarie 2026, salvatorii montani au fost solicitaţi să intervină în 20 de cazuri, care au implicat 21 de persoane accidentate sau rămase blocate în partea superioară a masivului Postăvaru.

Dintre acestea, o persoană a fost preluată de un echipaj SMURD şi transportată la spital pentru investigaţii medicale suplimentare.

De la debutul sezonului de iarnă, salvamontiştii din Poiana Braşov au intervenit în 386 de cazuri, acordând ajutor pentru 400 de persoane care s-au accidentat, s-au rătăcit sau au necesitat evacuare din zona montană.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

salvamonisti poiana brasov accidente salvamon brasov
Înapoi la Homepage
Rezultatul istoric al Juliei Sauter, făcut zob în România: “Cea mai mare umilință pentru sportul românesc”
Rezultatul istoric al Juliei Sauter, făcut zob în România: &#8220;Cea mai mare umilință pentru sportul românesc&#8221;
Iuliana Beregoi rupe tăcerea. Prima reacție despre acuzațiile de natură penală: „Numele meu e parte dintr-o anchetă în derulare”
Iuliana Beregoi rupe tăcerea. Prima reacție despre acuzațiile de natură penală: „Numele meu e parte dintr-o anchetă în derulare”
FCSB se antrenează pe sintetic după ninsorile masive din Bucureşti: „E mult mai bun decât cel de la Bodo, unde Inter a suferit!”
FCSB se antrenează pe sintetic după ninsorile masive din Bucureşti: „E mult mai bun decât cel de la Bodo, unde Inter a suferit!”
Tragedie pe Baikal: Un microbuz cu turiști străini s-a scufundat sub gheață, în timp ce traversa cel mai adânc lac din lume
Tragedie pe Baikal: Un microbuz cu turiști străini s-a scufundat sub gheață, în timp ce traversa cel mai adânc lac din lume
O fostă concurentă de la Insula iubirii este însărcinată! Va deveni mamă pentru prima dată
O fostă concurentă de la Insula iubirii este însărcinată! Va deveni mamă pentru prima dată
Comentarii


Întrebarea zilei
Vorbiţi cu părinţii şi bunicii despre diferenţele dintre generaţii?
Observator » Evenimente » Salvamontiștii din Poiana Brașov, record de intervenții. Câte cazuri au gestionat într-o singură zi