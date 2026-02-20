Salvamontiștii din Poiana Brașov, record de intervenții. Câte cazuri au gestionat într-o singură zi

Salvamontiştii din Poiana Brașov au înregistrat un nou record de intervenţii în acest sezon, după o zi cu 20 de solicitări într-un interval de 24 de ore.

"O nouă zi plină din punct de vedere al accidentelor, cu un nou record pentru acest sezon", au transmis reprezentanţii Serviciului Public Local Salvamont Braşov într-o postare pe Facebook.

Vineri, 20 februarie 2026, salvatorii montani au fost solicitaţi să intervină în 20 de cazuri, care au implicat 21 de persoane accidentate sau rămase blocate în partea superioară a masivului Postăvaru.

Dintre acestea, o persoană a fost preluată de un echipaj SMURD şi transportată la spital pentru investigaţii medicale suplimentare.

De la debutul sezonului de iarnă, salvamontiştii din Poiana Braşov au intervenit în 386 de cazuri, acordând ajutor pentru 400 de persoane care s-au accidentat, s-au rătăcit sau au necesitat evacuare din zona montană.

