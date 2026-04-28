Vremea bună de picnic şi plimbări aduce şi pericole în parcuri sau păduri! Zeci de părinţi şi-au dus zilele acestea copiii la spital după ce au fost mușcaţi de căpușe care transmit boli periculoase. Numărul cazurilor a crescut faţă de anul trecut, dar medicii ne învaţă cum să ne protejăm.

Când ieşi la iarbă verde, nu uita de pericolul ascuns în iarbă. Numărul pacienţilor care s-au dus la spital muşcaţi de căpuşe a crescut cu 30%.

Cum te protejezi de căpușe

Căpușele pot ajunge pe piele fără îţi dai seama. Ca să te protejezi, acoperă-ţi cât mai mult corpul cu haine, de preferat din bumbac sau in şi de culoare deschisă, ca să poţi vedea repede dacă se urcă vreo insectă pe tine. În plus, există spray-uri speciale care ţin căpuşele la distanţă.

Persoană: Să nu umbli prin iarbă, prin zone cu risc.

Reporter: Când ajungeţi acasă vă verificaţi?

Persoană: Nu, nu mă gândesc să fac asta, dar ar trebui să fac asta.

Ce trebuie să faci dacă ai fost mușcat

Dacă te-a muşcat căpuşa, iar pielea se înroşeşte în jurul înţepăturii şi începi să ai febră, mergi urgent la camera de gardă a unui spital.

"Trebuie să o identificăm destul de repede, să o scoatem în întregime, să avem o profilaxie cu antibiotic, în aşa fel încât să scadă riscul de a face boli precum boala Lyme. Principalul loc unde ar trebui să mă uit este exact în scalp unde este mai greu să observ. Lumea întreabă, ce fac, o scot eu acasă? Da, pot să încep, dacă am dexteritate", a explicat Adrian Marinescu, managerul Institutului Matei Balş.

Boala Lyme, cea mai frecventă complicație

Cel mai des, căpuşele transmit boala Lyme, care poate fi recunoscută după o pată roşie care se tot măreşte pe piele. Netratată, poate afecta articulațiile sau sistemul nervos.

"E un interval de aproximativ o lună de la muşcătură până când începe să apară boala acută", a adăugat Adrian Marinescu.

Peste 300.000 de români se îmbolnăvesc anual din cauza căpuşelor. Insectele pot transmite inclusiv boli care duc la complicații neurologice, iar împotriva encefalitei provocate de ele există vaccin. Insectele sunt un pericol şi pentru animalele de companie.

"Câinii mei, am doi câini mici, dacă-i bag mai ales în perioada asta de primăvară în iarbă, indiferent că la bloc, la oraş, la pădure, îmi iau căpuşe", a spus o persoană.

Pericol și pentru animalele de companie

"Trebuie să fim foarte atenţi atunci când scoatem animalul afară, când îl băgăm în casă să îl verificăm de căpuşe, să folosim soluţiile preventive, cum ar fi soluţiile antiparazitare externe şi să ne adresăm medicului veterinat atunci când apar semne de boală", a subliniat Ştefan Aldea, medic veterinar.

Zgărzile anti-paraziţi oferă protecţie luni de zile animalelor de companie. Costă între 100 şi 220 de lei, dar în magazine există şi soluţii mai ieftine, 30-40 de lei, cu efect de scurtă durată, însă.

