Şedinţă de urgenţă la USR după anunțul lui Nicușor Dan. Liderii decid dacă susțin noul premier

Alertă în partide. Biroul Național al USR a anunţat că se întrunește în ședință astăzi, de la ora 19:00, pentru a stabili dacă îi acordă sprijin politic lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru.

USR se reunește de urgență astăzi după anunțul lui Nicușor Dan. Liderii decid dacă susțin noul premier - Sursa: Hepta

Liderii USR se întrunesc în ședință online de la ora 19:00 pentru a hotărî dacă îl susțin pe Adrian Veștea ca premier

Decizia vine după ce, duminică dimineața, președintele Nicușor Dan a anunțat că Eugen Tomac și-a depus mandatul de premier desemnat și îl propune în locul acestuia pe Adrian Veștea.

Potrivit vicepreședintelui USR Radu Mihaiu, forurile de conducere ale partidului urmează să ia o decizie privind nominalizarea lui Adrian Veștea, însă, în opinia sa, se va menține rezoluția de a nu vota un Guvern din care face parte PSD.

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"Suntem surprinși, ca foarte multă lume, de nominalizarea din această dimineață. USR a spus în permanență că își dorește reforme. (...) Din punctul nostru de vedere, e greu de înțeles o opțiune care ni s-a pus pe masă foarte din scurt. E foarte greu să spunem 'da, vom susține' ceva despre care aflăm acum. Sigur că vom avea o ședință în care vom dezbate aceste lucruri. Dar, eu, personal, cred că va fi foarte dificil. (...) Domnul Veștea nu este nici măcar propunerea PNL. Dacă este propunerea PSD - pentru că l-am auzit pe domnul Zamfir ceva mai devreme că este bucuros cu domnul Veștea - atunci e tare dificil să votăm așa ceva", a declarat Mihaiu, pentru Digi24.