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Şedinţă de urgenţă la USR după anunțul lui Nicușor Dan. Liderii decid dacă susțin noul premier

USR se reunește de urgență astăzi după anunțul lui Nicușor Dan. Liderii decid dacă susțin noul premier - Sursa: Hepta
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Denisa Vladislav | Timp citire: 2 minute
Publicat la 14.06.2026, 16:06 | Modificat la 14.06.2026, 16:16

Alertă în partide. Biroul Național al USR a anunţat că se întrunește în ședință astăzi, de la ora 19:00, pentru a stabili dacă îi acordă sprijin politic lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru. 

Liderii USR se întrunesc în ședință online de la ora 19:00 pentru a hotărî dacă îl susțin pe Adrian Veștea ca premier

Decizia vine după ce, duminică dimineața, președintele Nicușor Dan a anunțat că Eugen Tomac și-a depus mandatul de premier desemnat și îl propune în locul acestuia pe Adrian Veștea.

Potrivit vicepreședintelui USR Radu Mihaiu, forurile de conducere ale partidului urmează să ia o decizie privind nominalizarea lui Adrian Veștea, însă, în opinia sa, se va menține rezoluția de a nu vota un Guvern din care face parte PSD.

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"Suntem surprinși, ca foarte multă lume, de nominalizarea din această dimineață. USR a spus în permanență că își dorește reforme. (...) Din punctul nostru de vedere, e greu de înțeles o opțiune care ni s-a pus pe masă foarte din scurt. E foarte greu să spunem 'da, vom susține' ceva despre care aflăm acum. Sigur că vom avea o ședință în care vom dezbate aceste lucruri. Dar, eu, personal, cred că va fi foarte dificil. (...) Domnul Veștea nu este nici măcar propunerea PNL. Dacă este propunerea PSD - pentru că l-am auzit pe domnul Zamfir ceva mai devreme că este bucuros cu domnul Veștea - atunci e tare dificil să votăm așa ceva", a declarat Mihaiu, pentru Digi24.  

Denisa Vladislav
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