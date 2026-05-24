A început sezonul căpuşelor şi tot mai multe animale de companie ajung la veterinar în stare gravă. Riscul nu este doar pentru câini și pisici: boala Lyme poate afecta grav și oamenii.

Orice plimbare a patrupedului se termină cu un control. E litreră de lege pentru mulţi stăpâni de animale, în sepecial în această perioadă, când cele mai mari probleme sunt provocate de paraziţi.

"Atunci când sunt deparazitaţi căpuşele stau doar pe blana lor, nu intră în piele. (...)Sănătatea lui mi se pare foarte importantă atâta timp cât e cu mine în permanenţă". "Îi facem deparazitare că ne e frică, noi o ţinem şi în casă. Verificaţi la sânge în fiecare zi, că dacă tot te joci cu ei îi pipăi şi simţi tot timpul", au spus proprietarii de animale.

Odată ce depistăm căpuşele nu trebuie să încercăm să le scoate singuri. Cel mai sigur e să mergem cu animalul la medicul veretinar. Medicii veterinari trag un semnal de alarmă că în ultimele săptămâni tot mai multe animale ajung la cabinet cu siptome precum lipsa poftei de mâncare şi dificultăţi de mers tocmai din cauza mușcăturilor de căpuşe.

Articolul continuă după reclamă

"Localizarea în general la câini şi la pisici în zonele cu piele fină, respectiv urechi, la nivelul gâtului. Ca şi soluţii de deparazitare putem să administrăm soluţii care se pot aplica extern, soluţii soluţii spot-on, comprimate masticabile şi zgărzi", a afirmat un medic veterinar.

Nici oamenii nu sunt feriţi în această perioadă de pricol. Iar o mușcătură netratată la timp poate duce la boli grave.

"Am observat-o a doua zi. Şi am mers la urgenţă şi mi-a scos-o", a spus un domn.

"Să o extragem cu o pensă subţire, să o prindem de partea ei cât mai aproape de piele şi încercăm să o extragem dar să nu răsucim. (...) Dezinfectăm şi ţinem sub observaţie locul respectiv. Dacă de exemplu apare o roşeaţă, un punct roşu care urmat de o zonă de piele normală şi iarăşi un cerc roşu acela poate fi chiar un semn de boală Lyme", a afirmat Liciniu Venter, manager ambulanță.

Netratată la timp, boala Lyme, transmisă de căpuşe, poate provoca paralizia feţei, probleme cardiace şi ale sistemului nervos.

Laura Ilioiu Like Sunt o persoană curioasă, iar curiozitatea m-a împins mereu să descopăr lucruri noi, oameni diferiți și povești care merită spuse. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰