Video Cum se votează cu buletinul electronic la alegerile pentru Primăria Capitalei

Clarificări de la autorităţi pentru cei care vor vota la alegerile locale parţiale de pe 7 decembrie şi au carte electronică de identitate.

de Redactia Observator

la 22.11.2025 , 07:48

Cine se legitimează cu acest document nu trebuie să prezinte dovada pentru domiciliu.

Operatorii de la secţia de votare au echipamente care citesc tot conţinutul electronic al cărţii de identitate.

