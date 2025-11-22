Clarificări de la autorităţi pentru cei care vor vota la alegerile locale parţiale de pe 7 decembrie şi au carte electronică de identitate.

Cine se legitimează cu acest document nu trebuie să prezinte dovada pentru domiciliu.

Operatorii de la secţia de votare au echipamente care citesc tot conţinutul electronic al cărţii de identitate.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi afectaţi de criza de ouă din România? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰