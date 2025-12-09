Nicuşor Dan anunţă că statul trebuie să "explice cât mai detaliat" anularea alegerilor: Urmează în 2-3 luni

Președintele Nicușor Dan a anunțat, marți, că statul român trebuie să explice cât mai detaliat momentul anulării alegerilor. Acesta a spus că acest lucru o să se întâmple în două sau trei luni.

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat când va publica raportul legat de anularea alegerilor.

"Suntem de acord cu faptul că statul român trebuie să explice cât mai detaliat, cu cât poate, momentul anulării alegerilor Am spus că ceva de oridinul 2-3 luni din momentul ăsta o să o facem, până aici suntem absolut de acord", a spus Nicuşor Dan.

El a menţionat că anularea alegerilor nu este singurul motiv pentru care oamenii nu au încredere în autorităţi, ci trebuie să ne uităm la corupţie, la faptul că nu reuşim să ne digitalizăm, sau la cum interacţionează funcţionarul cu cetăţeanul.

"Trebuie să ne uităm la corupţie, la faptul că nu reuşim să ne digitalizăm, cum interacţionează funcţionarul cu cetăţeanul. Toate astea sunt motive pentru care oamenii, pe bună dreptate, unii dintre ei nu mai au încredere", a subliniat şeful statului.

