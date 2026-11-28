Veşti importante pentru pasagerii care au zboruri programate de pe aeroporturile Otopeni şi Băneasa. Deşi meteorologii anunţă rafale puternice de vânt şi viscol în Capitală, traficul aerian se desfăşoară în condiţii normale. Autorităţile aeroportuare au anunţat că toate zborurile operează conform programului, fără anulări sau întârzieri cauzate de vremea rea. Echipele de intervenţie sunt mobilizate permanent pentru a menţine pistele şi căile de rulare în condiţii optime pentru decolări/aterizări.

În condițiile în care în Capitală sunt prognozate rafale puternice de vânt și viscol, pasagerii sunt informați despre cum se zboară pe aeroporturile din București.

Pe aeroporturile din Capitală, traficul aerian este unul normal.

Traficul aerian pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București și pe Aeroportul Internațional București Băneasa Aurel Vlaicu se desfășoară conform programului de zbor, fără perturbări, potrivit unui comunicat oficial.

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Pistele, platformele și căile de rulare ale aeronavelor sunt deschise, fiind asigurate toate condițiile pentru desfășurarea operațiunilor aeriene. Se intervine constant cu utilajele proprii, aflate la dispoziția celor două aeroporturi ale Bucureștiului, pentru menţinerea suprafeţei de mişcare în condiții optime de operare.

De asemenea, aeronavele aterizează şi decolează în siguranţă. Nicio cursă nu este anulată și nu se înregistrează întârzieri din motive meteo la București.