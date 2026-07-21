Două partide propun amânarea majorării TVA pentru locuinţe de la nouă la 21 la sută. Atacul cibernetic de la Cadastru blochează de o săptămână piaţa imobiliară care dădea semne de revenire după un început de an slab. Experţii recomadă tuturor proprietarilor de imobile să ceară extrasul de carte funciară după remediarea problemelor pentru a vedea dacă hackerii au modificat documentul.

"Se pot pierde oportunităţi. E un atac cibernetic fără precedent.", spune Andreea Secu, avocat specializat în Real Estate.

Toate tranzacţiile cu terenuri, case şi apartamente sunt oprite forţat într-o perioadă când mulţi se grăbesc să cumpere înainte de majorarea taxei pe valoarea adăugată din imobiliare. Diferența poate ajunge la 72.000 de lei, adică aproape 14.000 de euro în cazul unei locuințe de 600.000 de lei fără TVA.

"Problema cea mai gravă este la acest TVA de 9%, pentru că impactul este foarte mare. Vorbim de zeci de mii de euro pe care oamenii ar trebui să-i scoată din buzunar, să plătească în cazul în care li se va aplicqa TVA-ul de 21%.", precizează Laurenţiu Munteanu, consultant imobiliar.

Articolul continuă după reclamă

"Pe data de 14 am fost anunţaţi că acest site are probleme. Eram în faza finală, de semnare a unui contract de vânzare a apartamentului meu şi de semnarea celuilalt apartament.", mărturiseşte o proprietară, Sandra Chirilă.

Sandra Chirilă vrea să îşi vândă apartamentul şi să cumpere altul, în sudul Capitalei, ca să fie mai aproape de copiii ei. Ca ea, mii de oameni sunt prinşi în incertitudinea provocată de atacul cibernetic de la Cadastru.

"Totul vine la pachet cu stres, totul vine la pachet cu nerăbdare, cu insistenţe, cu sunaturi. Am o mobilă care este oprită într-un showroom. Toate aceste persoane suntem în stand-by, rămase aşa- undeva în aer.", mai precizează Sandra Chirilă.

Cei aflaţi în situaţii-limită pot încerca să recupereze banii dacă vor plăti o cotă mai mare de TVA.

"Există posibilitatea să meargă în termen de cel mult cinci zile de la încetarea cazului de forţă majoră să meargă la notar, să perfecteze contractul de vânzare - dar să achite TVA-ul în cota de 21%. Din păcate povara va cădea din nou pe umerii instanţelor de judecată să se redreseze împotriva statului român pentru recuperarea diferenţei de cotă.", adaugă Andreea Secu, avocat specializat în Real Estate.

Legea defineşte forţa majoră ca fiind un eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil. În teorie, clienţii au o pârghie, aşadar, prin care pot fi despăgubiţi prin intermediul instanţelor. În practică, totul depinde de argumentaţia avocatului care trebuie să demonstreze, printre altele, că apartamentul era locuibil până la data de 31 iulie 2026.

AUR şi PSD au depus în parlament proiecte de legi pentru prelungirea perioadei în care se aplică TVA 9% în imobiliare. Şi băncile sunt afectate de blocajul de la Cadastru.

"Procesarea unui dosar de credit poate înregistra întârziere. Banca, pe lângă documentele imobilului, are nevoie să verifice şi extrasul de carte funciară.", precizează Ioana Raluca Mărgineanu, specialist în vânzări.

Mâine ar trebui să se încheie transferul informaţiilor cadastrale în Cloudul Guvernamental. Autorităţile vor anunţa, apoi, dacă pot fi reluate în siguranţă operaţiunile cu publicul.