În spatele ofertelor cu retrageri gratuite de numerar din bancomate aflate în străinătate se pot ascunde taxe de conversie și alte comisioane care pot scumpi concediul cu sute de euro.

atru din cinci români care pleacă în vacanţă în străinătate plătesc cu cardul în concediu. Cine vrea să controleze, însă, câţi bani i se scurg printre degete, face drumuri des la bancomate.

"Prefer cash-ul. Pot să-l controlez mai uşor.", spune un cetăţean.

"Cu cardul. Mă interesez înainte în mare parte şi în cazul în care am bani cash, plătesc şi cu cash.", mărturiseşte o altă persoană.

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"Depinde de destinaţie. Destinaţii unde se poate plăti cu cardul, cu cardul.", adaugă un alt cetăţean.

Deși unele bănci anunţă că retragerile de numerar sunt gratuite, clienții pot plăti taxe de conversie valutară și comisioane în funcție de bancă, tipul cardului și țara unde se află.

La o retragere de 1.000 de euro de pe cardul bancar, românii pot plăti comision de 20 de euro, la care se adaugă şi taxa de conversie, şi ea este aproximativ 20 de euro. Asta înseamnă că pentru o singură operaţiune bancară, totalul, doar în taxe, ajunge la 40 de euro, în funcţie de bancă.

Cheltuielile suplimentare pot fi evitate, dar cu un extracost.

"Diferite bănci oferă pachete care reuşesc să reducă variabilitatea acestor costuri. Practic, achiziţionezi un pachet de la banca cu care lucrezi şi în acest cost fix, această sumă fixă lunară, vei avea acoperite costurile.", explică Andreea Nica, analist economic.

Un astfel de pachet costă între 29 şi 129 de lei pe lună. Partea bună este că poţi să renunţi oricând la el după vacanţă fără penalizare. Specialiştii în finanţe au alte recomandări.

"Ţine minte 3 reguli. Alegi întotdeauna plată în monedă locală, nu lei, ca să eviţi conversiile dezavantajoase. Foloseşte cardul pentru plăţi direct la comerciant, nu pentru retragere numerar pentru că acelea sunt mai scumpe. Verifică comisioanele şi cursul de schimb care se aplică la cardul tău.", precizează Irina Chiţu, expert bancar.

Pe lângă cheltuieli neprevăzute - comisioane bancare - vacanțele ascund și alt risc: impulsul de a cheltui mai mult decât ţi-ai propus.

"E important să fim atenţi şi la costul comportamental. În vacanţe vom fi mult mai relaxaţi în ceea ce priveşte în a rămâne într-un buget, vom avea această tendinţă să găsim justificări, sunt odată aici.", adaugă analistul economic Andreea Nica.

Vacanţele în străinătate au devenit un obicei pentru un român din patru. Mai mult de jumătate merg să se bronzează în Grecia, Bulgaria, Italia sau Turcia.