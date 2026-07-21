Parlamentarii vor fi chemati din vacanţă săptămâna viitoare. Aleşii se intorc pentru o sesiune extraordinară pentru adoptarea marilor reforme asumate în fata Comisiei Europene. Printre acestea se numara Legea Salarizarii, Codul Urbanismului si Legea Agentiei Nationale de Integriate. Adoptarea acestor reforme ar putea aduce României 5 miliarde euro, dar războiul dintre partide pune în pericol atragerea banilor europeni.

Şase reforme majore din PNRR ar trebui votate, săptămâna viitoare, în sesiunea extraordinară a Parlamentului, dar PSD pune condiţii dure.

Social-democratii vor să modifice Legea Salarizării, legea Agentiei Nationale de Integritate, dar si proiectul privind decarbonizarea sectorului energetic.

"Dacă aceste amendamente vor fi aprobate vom vota legea, dacă aceste amendamente nu vor fi votate nu o vom vota.", a declarat Sorin Grindeanu, preşedinte PSD.

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De cealaltă parte, liberalii spun că vor sustine în Parlament doar amendamente acceptate de Comisia Europeană şi care nu pun în pericol accesarea banilor europeni.

Tot azi, Sorin Grindeanu a trimis o scrisoare liderilor de partide din Parlament. Şeful PSD insistă pentru înfiinţarea unui aşa-zis Comitet de criză care să rezolve situaţiile urgente până la instalarea unui nou Guvern. PNL şi USR nu sunt de acord.

Ambele partide acuză PSD că inventează "comisii de criză" pentru a prelua rolul Guvernului interimar.

"Ar face bine să dea la o parte aceste orgolii, să încerce să rezolve problemele oamenilor, dacă vor să transforme totul într-o bătălie politică să ştiţi că nu ne găsesc parteneri.", a adăugat Sorin Grindeanu.

Altfel, surse politice, spun că preşedintele Nicusor Dan se va întâlni, zilele viitoare, cu liderii partidelor din fosta Coalitie. Negocierile de la Cotroceni vor viza un acord final pentru Legea Salarizării Unitare.

Sindicatele au cerut peste 20 miliarde lei pentru salariile bugetarilor, dar Guvernul îşi permite în jur de 12 miliarde, după negocierile purtate cu Comisia Europeană. Îndeplinirea jalonului ar aduce României 770 milioane euro.

"Eu în continuare sunt optimist că pe partea de Legislativ, fiecare dintre ei o să facă tot ce ţine de respectivul partid ca legile să treacă.", a spus Nicuşor Dan, preşedintele României.

"PSD nu poate vota o lege care nemulţumeşte pe toată lumea şi care taie din banii profesorilor, medicilor, militarilor. Este exclus ca PSD să susţină această variantă. Repet: exclus.", a mai precizat Sorin Grindeanu.

PSD ar vrea să adopte, în aceeasi sesiune extraordinară, prelungirea TVA-ului de 9% pentru achizitia de locuinte până la 1 octombrie, un nou mecanism de compensare pentru pretul carburantilor, dar si deblocarea angajărilor din sistemul de Sănătate.