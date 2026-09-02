8 din 10 români nu iau in serios pauza de prânz. Mănâncă pe grabă, în câteva minute şi de obicei cu ochii în monitor. Mulţi chiar uită să se hrănească. Nutriţioniştii le transmit că este calea cea mai sigură spre obezitate.

Pauza de prânz, la capitolul diverse. Viața agitată de la serviciu îi face pe mulţi să uite să mănânce sau să facă pauze pentru relaxare.

"Ne-am aşezat aşa, la o mică gustărică de pauză. Avem mai multe evenimente pe ziua de astăzi şi ne grăbim. Merdenele, pizza, o cafeluţă", spun oamenii.

Reporter: Cam cât aţi petrecut cel mai puţin mâncând la birou?

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Persoană: 15 minute. Şi mai puţin.

Reporter: Ce mănânci în 15 minute?

Persoană: Dacă sunt de acasă, mâncarea e pregătită, o fac mai repede, dar la birou minim jumătate de oră.

Obiceiurile angajaţilor români pentru masa de prânz

7 din 10 angajaţi români admit că sar peste masa de prânz cel puţin ocazional. Iar o treime din bugetul lor se duce pe mâncare.

"Dintre cei intervievaţi, 60% au spus că acest lucru se datorează faptului că au un volum prea mare de muncă. Două treimi din ei ne-au spus că pauza de prânz şi faptul că iau masa alături de colegi îi ajută să fie mai energici, mai productivi şi cu o putere de concentrare mai mare în a doua parte a zilei", explică Lelia Mancaş, director de marketing companie de beneficii salariale .

Angajaţii cantinelor din jurul clădirilor cu birouri au observat şi ei schimbări în comportamentul clienților.

"A crescut numărul comenzilor la pachet, petrec mai puţin timp la restaurant. Grill-ul este preparatul cel mai comandat, mâncarea gătită, pizza, paste", menţionează Cătălin Tomoiu, manager cantină.

"Cred că stăteam în jur de o oră, acum în jur de 30 de minute", spune un angajat.

Avertizările nutriţioniştilor

Nutriționiștii avertizează, însă, fără pauza de prânz, problemele cu greutatea pot deveni inevitabile.

"La masa de seară se va mânca foarte mult, oamenii vin înfometaţi acasă. Masa de seară devine o masă foarte consistentă imediat înainte de a te culca, deci cum se poate mai rău. 90% din cei care vin cu probleme de greutate, de exces ponderal au acest model prost de a mânca, te miri ce în timpul zilei, sar peste prânz", explică Șerban Damian, nutriționist.

"Încerc să respect pentru că e ok şi pentru mine, pentru sănătatea mea şi e important în decursul zilei să am o pauză să mă deconectez de toate taskurile", spune o persoană.

8 din 10 angajaţi români cred că ar avea mai multă grijă de prânzul lor dacă ar primi mai multe tichete de masă.