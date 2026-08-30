Un tânăr de 22 de ani, din Botoșani, și-a găsit sfârșitul la mare, după ce a intrat în apa agitată, departe de ochii salvamarilor. A ales drept loc de scăldat o zonă neamenajată, de lângă Costinești. Asta în condițiile în care, în stațiune, era arborat steagul roșu, iar turiștii nu erau lăsați să intre în mare.

Trupul fără viață al tânărului a fost adus la mal de valuri în Golful Francezului, o plajă neamenajată de la marginea stațiunii Costinești.

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Tânărul a fost dat dispărut abia spre seară

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Amicii care l-au însoțit la mare l-au dat dispărut abia spre seară, când au văzut că nu se întoarce în cameră. Nu le-a mai rămas altceva de făcut decât să-l identifice.

"Din primele cercetări efectuate la fața locului, nu au fost identificate urme vizibile de violență", a declarat Nadia Ilaș, IPJ Constanța.

Golful Francezului este o zonă izolată, frecventată în special de nudiști. Nu este exclus ca tânărul să fi venit aici tocmai pentru că pe plajele amenajate scăldatul a fost interzis, ieri, din cauza valurilor.

"Deja îl scoseseră niște persoane din apă. N-am putut să intervenim, n-am putut să facem nimic. […] Este o zonă liberă. Cei care nu vor să stea pe această plajă, unde e organizat și sunt salvamari, se duc acolo", spune șeful serviciului de salvamari din Costinești, Nicu Serafim.

Cei care cunosc locul spun că le pune probleme până și înotătorilor cu experiență.

"E foarte periculos. Mai ales că aici e și mult pietriș și atunci omul intră și dacă nu are papuci adecvați ca să nu alunece, atunci una-două se duce"

"Ieri am înțeles că a fost foarte agitată. A fost și steag roșu, în stațiune, acolo. Aici, deocamdată, nu e steag, dar ar putea lumea să-și dea seama despre ce se întâmplă, că uitați: marea nu iartă pe nimeni", spun oamenii.

Zece oameni au murit înecați de la începutul sezonului estival. Cei mai mulți, pentru că au intrat în apă, deși pe plajă era arborat steagul roșu.