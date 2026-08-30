Scandal cu focuri de armă într-o comună din Bacău. Doi poliţişti, chemaţi să aplaneze un conflict izbucnit într-un bar, au fost atacaţi de doi localnici. Unul dintre agenţi a fost lovit, iar colegul său a scos pistolul şi a tras de mai multe ori în aer. Agresorii au fost, în cele din urmă, reţinuţi, însă familia unuia dintre ei îi acuză acum pe poliţişti că au intervenit prea violent.

De la vorbă bună, poliţiştii trec la încătuşarea tânărului de 27 de ani, care refuză să se legitimeze.

Scenele violente au loc în miez de noapte în comuna băcăuană Faraoni. La un moment dat, tatăl tânărului apare de nicăieri şi îi loveşte pe agenţi. Unul din poliţişti trage mai multe focuri în aer, însă nici aşa bărbatul nu se calmează.

Tatăl tânărului i-a atacat pe polițiști

Articolul continuă după reclamă

"Băiatul meu a fost călcat la pământ. A fost bătut cu bastonul. Nasul spart, sânge pe jos.

Soţul meu, l-o luat domnul poliţist pe băiat, atâta doar, l-a dat la o parte", a afirmat mama tânărului încătuşat.

Cei doi poliţişti au chemat întăriri. În scurt timp, toţi scandalagii au fost identificaţi.

Echipajul de poliţie a fost chemat la solicitare de vânzătoarea unui bar din Faraoani. Bărbaţii care apar pe filmare au devenit violenţi pentru că femeia a refuzat să le mai dea de băut, întrucât făceau scandal. Nici la sosirea agenţilor, ei nu s-au potolit.

"A avut o ceartă cu patronii şi a primit interdicţie să nu mai meargă acolo. Doar că el aseara a mers cu prietenul lui să bea o cafea, cu gândul de a se împăca cu patronii, iar ei nu l-au primit, el nu a vrut să plece", a afirmat soţia tânărului încătuşat.

Polițiștii cer pedepse mai dure pentru ultraj

Tânărul de la care a pornit scandalul şi tatăl său au fost reţinuţi şi duşi în faţa instanţei cu propunere de arestare preventivă. Sunt acuzaţi de ultraj, amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Poliţiştii cer pedepse mai aspre pentru ultraj. Sindicatele avertizează că, fără sancţiuni care să-i descurajeze pe agresori, o intervenţie de rutină se poate transforma, în doar câteva clipe, într-o luptă pentru propria siguranţă.