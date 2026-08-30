După o tragedie pe şosea, lupta nu se termină odată cu accidentul. Din această toamnă, victimele accidentelor rutiere şi familiile lor vor putea cere ajutor la o linie telefonică dedicată. Specialiştii unui ONG vor răspunde gratuit apelurilor, indiferent de reţeaua de telefonie. Este un sprijin pentru cei răniţi, dar şi pentru familiile care rămân să facă faţă, uneori, celor mai grele momente.

Linia telefonică va funcţiona pe acelaşi principiu pe care funcţionează, de pildă, telefonul copilului sau cel la care pot apela victimele violenţei domestice. De marţi, cei care au fost răniţi în urma unor accidente rutiere vor avea unde să sune pentru a cere ajutor, sfaturi de natură juridică sau îndrumare de-a lungul procesului de vindecare. Numărul verde e apelabil, gratuit, din orice reţea.

"Mi-ar fi plăcut să am acces, nu știu cum să-i spun, la un număr de telefon la care să știu că, la capătul firului, găsesc pe cineva care are expertiză strict în domeniul acesta și care ne poate oferi o informație foarte clară", a mărturisit Liliana, victimă.

Liliana a trecut printr-un accident acum 3 ani. Este din Galaţi şi împreună cu partenerul ei s-a urcat pe motor şi au plecat spre Tulcea. Voiau să mânânce la un restaurant de acolo, dar nu au mai ajuns. În Isaccea, o maşină i-a lovit în plin.

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"Am ajuns într-o curbă şi noi mergeam regulamentar pe partea noastră de mers şi din sens opus o maşină a intrat pe sensul nostru. Am închis ochii în speranţa că o să ne evite şi nu am auzit decât zgomot de fiare contorsionate şi o lovitură puternică în piept, care m-a lăsat fără suflu", a mai spus Liliana.

Peste 3.000 de victime au primit deja sprijin din partea ONG-ului

Timp de 3 ani, ONG-ul a ajutat peste 3000 de victime ale accidentelor. Linia telefonică a venit ca o continuare firească a demersului.

"Victima în sine nu știe unde să apeleze, astfel încât să afle, în mod real, de la un specialist, care este demersul pe care îl are de făcut. Operatorul va oferi consiliere victimei sau familiei victimei cu privire la toate demersurile care trebuie parcurse după un accident. În afara orelor de program, persoana care sună, apelantul, poate să lase un mesaj, iar de îndată ce un consultant își începe programul", a afirmat Gabriela Hanganu, manager dezvoltare, Asociația Adevărul.

România rămâne fruntaşă la numărul deceselor cauzate de accidentele rutiere.

În ultimele șase luni ale acestui an au avut loc 1.680 de accidente rutiere pe șoselele din țara noastră, în urma cărora 492 de oameni au murit, iar peste 1.380 au fost grav răniți. Noua linie telefonică ar putea contribui și la scăderea numărului de escrocherii comise prin metoda "Accidentul".